CAR niega licencia ambiental para explotación minera en Cogua

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha denegado la licencia ambiental solicitada por las sociedades Colombiana de Agregados S.A.S. y Triar S.A.S. para llevar a cabo actividades de explotación de materiales de construcción, grava y arcilla en el área del Título Minero EIJ–151, ubicado en el municipio de Cogua, Cundinamarca.

Según la CAR, los solicitantes no han cumplido con los requisitos necesarios para obtener una aprobación, ya que no han demostrado que el proyecto y sus operaciones no tendrán un impacto negativo en los recursos hídricos de la zona.

La decisión se basa en un análisis exhaustivo realizado por la Corporación, que revela que el diseño minero propuesto no tiene en cuenta aspectos importantes, como las áreas ecológicas sensibles, los instrumentos de ordenamiento territorial, las zonas de recuperación ambiental, los lugares de riesgo natural y las áreas de inversión gubernamental destinadas a la protección de las microcuencas, entre otros.

La CAR enfatiza que cualquier uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe contar con la aprobación correspondiente de la autoridad ambiental, y el incumplimiento de esta normativa conlleva medidas preventivas y sanciones apropiadas.

Luis Fernando Sanabria Martínez, director de la CAR, declaró: “Desde que recibimos la solicitud, hemos seguido rigurosamente todos los procedimientos requeridos, llevando a cabo audiencias informativas con la participación de todas las partes interesadas para garantizar un proceso transparente”.