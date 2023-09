El reclamo de Jennifer Pedraza al Gobierno por poner a Hollman Morris a moderar foro

Una nueva polémica protagoniza el Gobierno Nacional, esta vez por cuenta de la presencia de Hollman Morris en un evento de reforma a la salud en el que dos congresistas terminaron retirándose del recinto.

Fue durante el Foro “Proyecto de Reforma a la Salud y Retos del Sector” donde la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, reclamó porque Morris moderaba el evento, señalando que tiene cuestionamientos de violencia de contra mujeres.

#NoticiaW | La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso, se retiró de un foro de reforma a la salud, en protesta por la presencia de Hollman Morris como moderador del evento. La congresista reclamó por las denuncias de violencia de género contra Morris.+ pic.twitter.com/9Z8c29dhpj — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 13, 2023

“Me voy a retirar de este panel porque es una decepción que el gobierno Petro, que prometió que el cambio era con las mujeres, ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género y las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas”, señaló Pedraza.

Tras la salida de la congresista del auditorio en el Centro de Convenciones G12 de Bogotá, Morris tomó el micrófono e hizo una afirmación que causó molestia entre los asistentes.

“Como estamos en un foro de salud, la salud mental es importante, muy importante”, dijo Morris. Ante esto, la también representante Erika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se solidarizó con Pedraza y también abandonó la reunión.

“Pido respeto, si no, también tengo que acudir a la solidaridad de género y me retiro. Aquí no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada. Ministro y equipo del ministerio, nos hacen una invitación es para que hablemos de la reforma a la salud, porque es un derecho fundamental, pero, si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, también siento mucho; debatiremos en el Congreso”, precisó Sánchez.

El evento continuó, pero ha generado cuestionamientos de varios sectores.