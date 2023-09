Habla Rafael Rocha, el testigo que entregó USB en el caso de Arturo Char

En días pasados, El Reporte Coronell reveló que una pequeña USB blanca Toshiba, con capacidad de 3.2 gigabytes, podría contener las pruebas definitivas para condenar al expresidente del senado Arturo Char.

Cabe recordar que Char se entregó a la justicia en la madrugada del pasado 8 de septiembre, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra y la cual sería activada por la Interpol, puesto que Char se encontraba en su apartamento de Miami.

Dicha USB, que además contiene certificados electorales que dan la trazabilidad de la operación, fue entregada a la Fiscalía General de la Nación por Rafael Antonio Rocha Salcedo, antiguo coordinador de campaña de Aida Merlano en la llamada “Casa Blanca” de Barranquilla.

Los investigadores de la Fiscalía recibieron en 2018 el elemento material probatorio en el Consulado de Colombia en Madrid, España, junto con el testimonio de Rocha Salcedo dentro de las investigaciones a no aforados por el tema de la compra de votos. En ese mismo año, Rafael Rocha también conversó con La W para brindar detalles sobre el funcionamiento del entramado de corrupción que logró que Merlano llegara al Senado.

Esta fue la entrevista a Rafael Rocha en 2018:

Ahora, con Arturo Char en poder de las autoridades, el testigo estrella de la “Casa Blanca” habló nuevamente con La W a propósito de las nuevas revelaciones en torno al caso.

Rocha aseguró que, a partir de la entrevista en La W en 2018, la justicia sí les prestó atención a sus declaraciones, pues recordó que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez envió un comunicado en el que se informaba que Rocha había sido citado a declarar en Bogotá. Además, al fiscal que llevaba su caso lo sacaron y el nuevo, de apellido Berdugo, se puso en contacto con él.

“Hicimos una entrevista por Skype con un grupo de personas de la Fiscalía y, después, ellos viajaron directamente a España”, explicó, aclarando que, antes de estar en España, él estuvo tres meses en Miami.

¿Lo que está en la USB está probado?

Al ser preguntado sobre si la información contenida en la USB que él entregó está probada, Rocha aclaró que esta fue entregada en custodia al fiscal e investigador del caso, Didier Torres, pero indicó que esa no fue toda la información que él proporcionó.

“Entregué una carta firmada para que tuviera acceso a mi correo electrónico y descargara las bases de datos de todos los votantes, aproximadamente 180.000, (así como) correos entre Edwin Martínez –gerente de campaña– y mi persona, y ciertos audios que yo tenía guardados entre Vicente Rosanía, quien pertenecía a la UTL de Merlano”, reveló.

¿Aportó pruebas de los beneficiarios de la compra de votos?

En cuanto a las pruebas sobre los beneficiarios de la compra de votos, Rocha aseguró que la más vinculante al clan Char es el apoyo que hubo hacia Lilibeth Llinás.

“Ahí están las fotografías de cuando estuvimos entregando compras, hay videos en los que ella dice que se ganaron un premio o una compra por saber el número que tenían que marcar en el listado”, relató Rocha.

Por eso, reiteró que estos hechos serían la prueba del lazo que existió entre el clan Char y Aida Merlano, pues “eran fórmulas, está demostrado en las fotos”.

También mencionó que existen fotos de la buseta con afiches pegados que demuestran que hubo doble militancia: “(El chofer) me dijo que quitara los afiches, que no lo podía hacer, y le dije al chofer que parqueara el camión a la vuelta (de donde hicimos las 200 compras), yo no iba a quitar ningún papel de Aida Merlano y Lilibeth Llinás.

Escuche la entrevista completa a Rafael Rocha este 13 de septiembre de 2023: