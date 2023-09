JEP otorga libertad a reclutador que reveló presuntas alianzas entre Ejército y Farc

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó libertad condicionada al reclutador de víctimas para el Batallón La Popa, Ildefonso Martínez Rivera, condenado por esos hechos y quien representa un caso similar al de Luis Jhon Castro Ramírez ‘El Zarco’.

La magistratura determinó conceder el beneficio a Martínez Rivera tras sus aportes a la verdad al esclarecer su participación en al menos dos operaciones donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales, y haber confesado que en el pasado falseó sus declaraciones por instrucción de los propios soldados, como el teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo quien, según el reclutador, ordenó matar a dos campesinos para no regresar a La Popa sin resultados.

“Solamente usted va a declarar y no importa, él dice no importa lo que hacemos, no importa; entonces yo me metí en eso y pido perdón por lo que estoy diciendo ahorita, pero yo me metí con él en esa situación” dijo frente a los hechos, ocurridos en julio del 2006.

De hecho, el reclutador afirmó que debido a su condición de exguerrillero de las Farc por 10 años (antes de ser entregado al Batallón La Popa por su comandante alias Carlos para dar un “positivo”) pudo conocer de las alianzas que supuestamente tendría esa unidad militar con las Farc en tiempos de comandancia del coronel (r) Raúl Rodríguez Arévalo para obtener “resultados”.

“Él era colaborador (su comandante Carlos) y ya estaba trabajando con la sargento Paula (Paula Barrera de la sección de inteligencia), […] él a mí me manifiesta de que antes de él mandarme, que el batallón estaba dejándonos entrar los miércoles y los viernes una camioneta de comida para que nosotros a cambio de eso le entregáramos personal del ELN, entonces yo no le acepto la propuesta y cuando no le acepto la propuesta es cuando él me manda” dijo Martínez en la JEP.

Incluso, frente a la operación militar en La Hondita (2006), que terminó siendo un caso de falsos positivos, afirmó que tuvo reuniones con el coronel (r) Rodríguez Arévalo (quien hoy es general en retiro y aparece en fotos con el ‘Ñeñe’ Hernández) quien ordenó vestirlo con camuflado y fusil de uso privativo del Ejército, y lo puso en contacto con el teniente Gutiérrez Jaramillo.

“Sostuvo que se reunió con él en dos ocasiones, en una de ellas hablaron sobre la forma en que iban a realizar la operación en La Hondita y lo puso en contacto con el teniente Juan Pablo Gutiérrez, luego de lo cual concluyó que todos tenían conocimiento de lo que se iba a realizar” sentenció Martínez.

Asimismo, dentro de los datos reveladores entregados por el reclutador a los magistrados se encuentra la información de la consignación por $1.000.000 que la Sección de Inteligencia hizo directamente a su cuenta de ahorros en el Banco AV Villas, información que fue corroborada por los investigadores de la jurisdicción.

También expresó que recibió $1.500.000 en efectivo por la operación en La Hondita de mano de la sargento Paula Barrera de la Sección de Inteligencia.

Además, reveló que terminó colaborando con la entrega de personas que fueron asesinadas debido a que fue vinculado prácticamente de forma forzosa como colaborador-informante del Batallón para que les entregara personas supuestamente vinculadas con grupos armados ilegales.