Al Oído: Jennifer Pedraza esperanza en medio de las violencias simbólicas

En un país en el que 140 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va del año, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado también 659 alertas de feminicidio y 15.823 exámenes médicos legales por violencia sexual en el país. Lo peor: La impunidad ronda el 90% de los casos porque de acuerdo con las víctimas al final no se les cree.

En medio de un foro sobre la reforma a la salud, la representante a la Cámara Jenifer Pedraza se retiró debido según ella a denuncias por violencia basada en género contra Hollman Morris, el moderador del evento.s

Entre las denuncias contra Hollman Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos, hay que decir que la Fiscalía archivó el caso.

Luego de que la representante Pedraza abandonara el escenario en el que fue aplaudida, vino una salida en falso por parte de Hollman quién empezó hablar de temas de salud mental, al ver el video se siente como si hubiese insinuado que Pedraza necesitaba ayuda por su salud mental por lo que la representante Ericka Sánchez también se retiró del evento.

La congresista Sánchez dijo “es reprochable que pusieran a Hollman Morris como moderador, teniendo en cuenta su pasado”.

Hollman Morris frente a lo sucedido rechazó lo que considera un ataque, dijo que lo interrumpieron cuando iba hablar y que hacía referencia a la salud mental de él y su núcleo familiar e hizo un llamado desde sus redes sociales “No más cancelación, no más inquisición. Respeto al buen nombre, al debido proceso, a los fallos de la justicia y respeto a las mujeres y la construcción entre hombres y mujeres de un mundo mejor”. Protesta sí en libertad de cada quién, pero jueces no somos.

Pedraza dijo algo que es cierto y además es su derecho “elijo creer a la víctima que denuncia en un mundo en el que lo normal es creer al agresor”, y ella en su derecho, puede protestar en el lugar que quiera, como Hollman está en su derecho a expresar su explicación frente a los hechos que lo señalan, ojalá el extraño comentario cuando lo cortaron, no fuera para insinuar que Pedraza tenía alguna necesidad de ayuda de salud mental porque esto es lo que a diario vivimos en distintos espacios - más de poder- las mujeres al alzar una voz de protesta, al ser valientes y denunciar algo, al enaltecer nuestros argumentos algunos cavernícolas sin peso dónde deben sacan una conclusión básica, una reducción a decir que somos locas, que estamos con desequilibrios mentales cuando expresamos una emoción, pero además ¿Hasta cuándo la salud mental será un tema con el que busquemos satanizar y ridiculizar a otros?

No hay duda de que Jennifer Pedraza es de las congresistas que mejor se ha desempeñado en el Congreso, es esperanza en medio de tantas violencias simbólicas que vivimos las mujeres día a día.