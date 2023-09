Sin sindicalismo no hay democracia: presidente Petro en encuentro sindical

Desde el hotel Hilton en Bogota, el presidente Gustavo Petro asistió al acto de reconocimiento público del sindicalismo como colectivo víctima del conflicto armado. Señaló que no habría democracia, sin sindicalismo y que las cosas tienen que cambiar para no quedarse en los tiempos de atrás.

“El cambio consiste en decirle a nuestro empresarios que muchos lo comprenden. Oigan esta historia en donde mandaron a matar a la zona bananera, no debe repetirse. Esta historia donde destruyeron la organización obrera, no debe repetirse. ¿Que el sindicalismo es malo?, no debe repetirse. Sin sindicalismo, no hay democracia”.

Puntualizó que “si los trabajadores no puede discutir las cosas públicas y lo acosa la empresa en donde trabaja, no hay democracia. Estamos bajo un mundo autoritario donde alguien con el látigo y la sepa, montado en su caballo está detrás persiguiendo al que trabaje, sea hombre o mujer”.

El presidente comentó que el mundo moderno hace crecer las ganancias como nunca se había visto.

“Unos ricos que jamás el mundo se hubiera imaginado que existieran. Gente meta rica, los hombre aparecen en las revistas… pero saben cómo construyen esas ganancias, aumentando la productividad, no la jornada de trabajo”.

Sobre el acto de reconocimiento dijo que la sociedad no tiene que repetir la historia.

“Los números están aquí y los han repetido varias de las personas que subieron a hablar. 3.245 sindicalistas hombres y mujeres asesinados. Es como las viejas masacres de obreros a principios del siglo XX, no hay muchas diferencias, aquellos estaban separados estos estaban concentrados. ¿No hablan esos números?”.

Por último, señaló que “no se trata simplemente de un reconocimiento como sujeto de reparación colectiva del Estado, porque aquí tendría que hablar con como jefe de gobierno, no como jefe de la administración sino como jefe de Estado, a nombre de los 3 poderes publicos, que no todos los integrantes están de acuerdo conmigo, pero a nombre de estos hablo”.

En esta gran reunión asistieron las centrales sindicales CUT,CGT Y CTC y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que al día han sido victimas de más de 15.810 violaciones a su vida e integridad.