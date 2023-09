Exsecretario de Bolsonaro confesó haber entregado dinero de joyas vendidas en EE.UU.

Mauro Cid, el exsecretario particular del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, estaba en prisión desde mayo de este año hasta que el pasado sábado 9 de septiembre fue liberado tras firmar un acuerdo de culpabilidad; es decir, iba a colaborar con la Policía Federal por el caso de las joyas, un escándalo que enreda al líder del Partido Liberal.

Bolsonaro recibió como regalo de Arabia Saudita tres paquetes de joyas valuados en millones de dólares en 2021. Uno de esos era un regalo exclusivo para la exprimera dama Michelle Bolsonaro. Según información divulgada por la prensa brasileña, el exmandatario habría influenciado para que las joyas terminaran en su colección personal. Además, no se las entregó al Estado cuando su mandato finalizó.

Según la revista brasilera Veja, Cid, la mano derecha de Bolsonaro durante sus cuatro años de gobierno, confesó haber vendido algunas de esas joyas en Estados Unidos y haberle entregado el dinero recibido por dicha venta en las manos del expresidente de la ultraderecha brasileña.

Las confesiones del teniente coronel seguramente empeorarán la situación judicial de Bolsonaro, tal como dice la revista Veja. La Policía Federal del gigante sudamericano descubrió la venta de las joyas, la cual tuvo lugar a escondidas en Estados Unidos, adonde Bolsonaro viajó a finales del año pasado, acompañado de su ayudante, llevando dos joyas en el equipaje. Cuando se le preguntó, el ahora expresidente dijo que desconocía del negocio y que no había recibido dinero alguno.

Sin embargo, Cid lo desminitió: “El presidente estaba preocupado por su vida económica. Ya había sido condenado a pagar varias multas”, según una declaración recogida por la revista brasileña Veja.

Pero eso no es todo. Precisamente sobre ese viaje a Estados Unidos, realizado hace dos años, Bolsonaro está siendo investigado por haber falsificado su carné de vacuna contra el COVID (en ese momento, era requisito para viajar a EE.UU.).

De hecho, Mauro Cid admitió haber intentado burlar los sistemas del Ministerio de Salud de Brasil para dicha falsificación. Sin embargo, el exedecán dijo que lo hizo por su familia: “Tenía miedo de la persecución, no sabíamos qué pasaría. Temía que mi hija no pudiera ir al colegio, que mi mujer no pudiera ir al mercado”, explicó, contradiciendo una de las líneas de investigación de la Policía, la cual veía esta falsificación como una forma de eludir las inspecciones sanitarias cuando viajaba al extranjero tras dejar el Gobierno.

La vida política y judicial de Bolsonaro, inhabilitado por ocho años por abuso de poder, se complica aún más.