¿Quiénes son los iraníes detenidos en EEUU que fueron liberados en intercambio de presos?

Cinco ciudadanos estadounidenses detenidos abandonaron Irán este lunes 18 de septiembre como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Teherán, que incluyó además la descongelación de miles de millones de dólares iraníes.

Los cinco presos liberados son Siamak Namazi, encarcelado en el país desde 2015 y condenado a 10 años de cárcel por espionaje; Emad Shargi, también sentenciado por supuestamente espiar, y Morad Tahbaz, quien cumplía una condena de 10 años por mantener contactos con el Gobierno de EE.UU.

En contexto: Irán liberó a cinco ciudadanos estadounidenses en un intercambio de prisioneros

En entrevista con La W, Ali Vaez, director del proyecto Irán en la Organización Crisis Group International, explicó que “la realidad para la administración Biden es que le toca llegar a tomar estas decisiones difíciles para poder traer a casa a estos estadounidenses que han sido capturados injustamente. Irán, Rusia, China y esas dictaduras no van a liberar a estos americanos de buena voluntad, tenemos que darle ciertas concepciones que a veces son difíciles de dar”.

“Hasta que Estados Unidos no comience esas discusiones multilaterales con los aliados para que se aumenten las consecuencias por detener a estas personas de manera que no es justa, entonces estos actos crueles van a continuar”, agregó.

Por otra parte, comentó que dos de los ciudadanos iraníes liberados por Estados Unidos, Mehrdad Moin Ansari y Reza Sarhangpour, se encuentran ya en Doha para viajar a Teherán.

Los otros ciudadanos iraníes son Kambiz Attar Kashani, Amin Hassanzadeh, y Kaveh Lotfollah Afrasiabi. Dos de ellos permanecerán en suelo estadounidense y un quinto viajará a un tercer país que no ha sido desvelado.

De igual manera, señaló que “el rol de Doha tuvo que ver en dos cosas importantes, primero porque Irán no quería negociar directamente con Estados Unidos, así que los catarís eran los intermediadores, estuvieron en los lugares donde estaban las delegaciones por meses para poder ayudar a alcanzar un acuerdo entre ambas partes. El Departamento del Tesoro también logró tener ese canal humanitario que permite que los oficiales estadounidenses puedan monitorear este dinero y no se use de manera inadecuada”.

Por último, Vaez destacó que potencialmente sí se puede abrir la puerta a otras negociaciones, sobre todo la del acuerdo nuclear del 2015 para buscar una nueva fórmula de que el programa nuclear iraní entre en una caja y pueda tener la inspección de supervisores de las Naciones Unidas.

Escuche la entrevista completa a continuación: