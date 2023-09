Me convertí en un criminal: capitán (r) devuelve medalla tras falsos positivos

Al cierre de la primera jornada de la Audiencia de Reconocimiento por 303 falsos positivos en el Casanare, se produjo de forma sorpresiva la devolución de una medalla de reconocimiento por parte del capitán (r) Jaime Alberto Rivera, exoficial del Gaula Casanare, como forma de reparación a las víctimas.

El oficial, con la voz entrecortada afirmó al entregar el reconocimiento pasado, que prefería entregárselo a los familiares de las 59 personas asesinadas durante su paso por esa unidad antisecuestro, antes que mantenerla en su casa debido a los crímenes que están detrás de dicha medalla.

“No la merecí, no la merezco y debe estar en otro lugar que no sean los reconocimientos en mi casa, porque no quiero que mi familia vea esta presea y me pregunte un día ¿cómo la obtuve?” señaló el capitán Rivera.

Además, dentro de su intervención admitió haber contribuido conscientemente en cambios de documentos, desviar información para que las investigaciones no se produjeran sobre los militares implicados y todo quedara en orden.

También señaló estar lleno de vergüenza, al indicar que su familia lo estaban viendo asumir su responsabilidad como criminal de guerra y de lesa humanidad, pero expresando, que se “pone a disposición” de lo que pueda hacer en beneficio de las víctimas.