Exfuncionaria de Prosperidad estaría llamando beneficiarios para asistir a evento político

W Radio conoció que una exfuncionaria de Prosperidad Social estaría utilizando bases de datos de la entidad, para conocer quienes fueron beneficiarios de los programas sociales, para convocarlos a eventos políticos a cambio de recibir apoyo económico.

Se trata de la candidata a la Asamblea Departamental del Tolima, Yaneth Reyes, del partido Cambio Radical, quien antes era directora de Inclusión Productiva.

El mensaje que le llega al WhatsApp a las personas de las bases de datos dice que fueron seleccionados para asistir a un evento y apoyar a la candidata.

W Radio se contactó con el exdirector de la entidad, Pierre Garcia y dijo que desconoce por completo la autoría de esos mensajes.

“No he dado autorización para que mi nombre sea utilizado con la finalidad expuesta en el mensaje en cuestión. No tengo acceso a ninguna base de datos de beneficiarios actuales, ni antiguos. No he dado instrucción a persona alguna para que se redacten mensajes de ese tipo, ni se hagan esas propuestas electorales. Me encuentro en Francia desde mediados del mes de Junio acompañando a mi madre en temas médicos. Por lo tanto, dejo constancia que desde mi partida no he participado en actos ni actividades proselitistas de ninguna índole”, señaló en un comunicado.

Sobre esta denuncia, se pronunció Prosperidad Social y dijo que la ciudadanía beneficiaria de los programas, no son para el aprovechamiento de terceros ni para hacer proselitismo político de cara a las elecciones del 29 de octubre.

W Radio trató de comunicarse con la candidata Yaneth Reyes, pero no fue posible recibir una respuesta.