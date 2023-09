¿Los afiliados de Famisanar deberán trasladarse a otra EPS? Les explicamos

Tras recibir más de 60.000 quejas de los usuarios en el primer semestre de 2023 y las inconsistencias detectadas en los reportes de información y el incumplimiento de metas en indicadores de salud, la Superintendencia de Salud decidió intervenir por un año a la EPS Famisanar con el fin poder ofrecer calidad de los servicios a sus afiliados.

Ulahí Beltrán López, en su función de Superintendente Nacional de Salud, concluyó que tras una evaluación al desempeño de los componentes administrativos, financieros, jurídicos y técnico científicos la EPS tiene riesgo elevado de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con sus acreedores en el corto, mediano y largo plazo por el incremento de sus pasivos en más de 140% desde 2021.

No obstante, la EPS Famisanar se pronunció al respecto para manifestarle a la comunidad afiliada si se verán afectados por esta intervención.

¿Si estoy afiliado a Famisanar debo trasladarme a otra EPS?

La EPS Famisanar aseguró, por medio de un comunicado, que la Superintendencia de Salud con su intervención solo busca fortalecer la capacidad de gestión de la EPS y de este modo continuar ofreciendo servicios de salud de alta calidad.

Sin embargo, no cesarán sus funciones ni están en proceso de liquidación, por lo que los usuarios no tendrán que trasladarse a otras EPS.

“EPS Famisanar no está en proceso de liquidación, por lo tanto, no es necesario que sus afiliados realicen traslados a otras EPS. La EPS invita a no caer en mensajes o llamadas de terceros que, de manera inescrupulosa, quieren generar confusión y desinformación sobre este proceso y evitar el robo de datos personales”, detallaron.

Asimismo, reafirmaron su compromiso en pro de brindar un buen servicio a los más de tres millones de afiliados.

“Reiteramos que nuestra operación administrativa se realiza con total normalidad, así como la prestación de los servicios de salud”, concluyeron.

Vale la pena recordar que la Supersalud decidió la intervención forzosa de Famisanar luego de evidenciar “el deterioro de sus indicadores financieros, el creciente número de quejas de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada”.

La Superintendencia designó como agente especial interventor al frente de la EPS a la administradora financiera Sandra Milena Jaramillo, quien se asegurará de Implementar y ejecutar las acciones del plan de mejoramiento y llevar a cabo estrategias que impacten el estado de salud de los afiliados de acuerdo con el modelo de atención en salud, resolver de fondo las reclamaciones interpuestas por la población afiliada, cumpliendo con lo estipulado.