Es una calumnia, el gobierno que perseguía congresistas no es el mío: Petro a Juvinao

Después de que la congresista por el Partido Verde, Catherine Juvinao, se pronunciara sobre los audios que habría revelado la fiscal, Angelica Monsalve en su contra; el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que le parece reprochable que la congresista afirme que su Gobierno hace lo mismo que la funcionaria judicial.

“Este mensaje que reproduce la representante Juvinao, es un exabrupto. Me parece reprochable que a un congresista lo graben, a mi me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi Gobierno hace lo mismo es una simple calumnia. El Gobierno que perseguía congresistas y periodistas no es el mío”, se lee.

“Violó mi intimidad”: Catherine Juvinao denuncia a la fiscal Angélica Monsalve

En las últimas horas, ha venido circulando un polémico audio en el que la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, sostiene una conversación sobre su futuro en la política. Según lo que se escucha en la grabación, en la que se perciben cortes de edición, Juvinao asegura que estaría cuatro periodos en el Legislativo y después, dice, se iría a una isla.

“Necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es 16 años como parlamentaria. Justo después, me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país. Pues ahí sí me tocará un poco a lo Fajardo decir: ‘me voy a ver ballenas’”, precisa en la grabación.

Ante la tormenta que se armó, la congresista, a quien muchos califican como incoherente, porque una de sus promesas en campaña era justamente reformar el Congreso y poner límites a la reelección de los legisladores, entregó su versión.

Juvinao aseguró que esa grabación es producto de una conversación con la fiscal Angélica Monsalve, quien aparentemente la grabó sin autorización y después habría editado ese audio, como parte de lo que ella sugiere sería una estrategia para desprestigiarla. Ante esto, la representante anunció que denunciará a la fiscal.

Respondió la fiscal: “Cómo puede ser tan mentirosa, vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria”.

W Radio consultó a la fiscal Angélica Monsalve, quien negó haber grabado ilegalmente a la representante a la Cámara Catherine Juvinao.