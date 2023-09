Licencia para explotación minera amenaza reserva ambiental en Cundinamarca

La comunidad de la zona de reserva natural en la provincia del Gualivá, Cundinamarca, se opone a una explotación minera.

Cabe resaltar que hace más de 10 años la CAR otorgó una licencia a un particular, pero hasta la fecha no se ha afectado porque los habitantes de la zona no lo han permitido y hacen un llamado para que se revoque la licencia y las autoridades intervengan con el propósito de protegen la reserva ambiental. Además, se busca que se revoque esta licencia de explotación minera.

En Sigue La W Carlos Álvarez, abogado de la comunidad de Gualivá, explicó que “esto es una licencia que fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional en abril de 2009 sobre una extensión de terreno de 25.8 hectáreas y se busca proteger la riqueza hídrica que está allí”.

De igual forma, mencionó que la acción ya se adelanta en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dentro de la demanda se pidió por el principio de precaución la medida cautelar de suspensión e ingreso de toda actividad relacionada con la minería en la región.

Por su parte, el director del instituto Humboldt, Hernando García, dio detalles del informe que se realizó en esta reserva.

“Lo que encontramos es que allí hay bosques únicos, son bosques que ya no quedan en la Sabana de Bogotá y son el refugio de diferentes especies de bosques que son, además, la casa de especies amenazadas; algo sorprendente es que encontramos especies nuevas de ranas, plantas y escarabajos. Estamos hablando de unos bosques que todos debemos conservarlos si hay una licencia ambiental asociada a uno de estos bosques para minería no cuadra, deben estar protegidos”, aseguró.

Por último el director regional de la Corporación Autónoma Regional, Carlos Andrés Serrato, señaló en Sigue La W que dicha licencia que se otorgó en 2009, sí puede ser revocada de acuerdo con el código 1076 por el incumplimiento de las actividades que tenían que realizarse dentro de un tiempo estipulado.