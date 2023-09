3 aplicaciones con las que podrá tener WIFI gratis en la calle

Aplicaciones con las que podrá tener WIFI gratis por la calle - Getty Images / We Are

Conectarse a una red wifi suele ser necesario en muchas situaciones, una de las más comunes es cuando la persona se encuentra fuera del país y no cuenta con una red activa de datos móviles o si se queda sin internet, por lo que en Bogotá hay algunos puntos de internet gratuito que pueden ser de utilidad. Sin embargo, a veces encontrar una red wifi segura y gratuita suele ser difícil.

Tenga en cuenta, que por motivos de seguridad, no es recomendable conectarse a cualquier red de internet abierta, pues podría ser una de las maneras en la que delincuentes roban datos alojados en el teléfono, como claves bancarias, números de identificación, entre otros. Igualmente, si no va a utilizar el wifi, lo mejor es que tenga esta opción desactivada en su celular, no solo por cuestión de seguridad, pues podría ayudarlo a ahorrar batería.

Debido a la necesidad de estar conectado, existen algunas aplicaciones que permiten encontrar una red wifi gratis y que funcionan en gran parte del mundo. Estas son algunas.

1. Wifi Map

Esta aplicación, disponible para celulares con sistema operativo iOS y Android, es una de las más utilizadas y que facilita la conexión a las redes wifi de manera gratuita, pues cuenta con millones de conexiones alrededor del mundo.

Debido a su sistema de búsqueda inteligente, esta aplicación encontrará las opciones según la ubicación. Además, cuenta con funciones como las claves de redes públicas de wifi, navegación por mapas para localizar la red y filtrar las redes disponibles.

Aunque muchos piensan que se está accediendo de robando el internet de redes privadas, en realidad todas las conexiones disponibles en la aplicación cuentan con los permisos pertinentes para poder utilizarlas.

2. WiFi Finder

Esta aplicación, que también se encuentra disponible para Android y iOS, también es una buena opción para encontrar redes Wifi en ubicaciones cercanas. Entre sus beneficios es que ofrece una amplia cobertura, una buena velocidad, además de un sistema de filtrado por tipo de establecimiento.

Igualmente, tiene la opción de descargar los mapas de las redes, y utilizarlos sin necesidad de una conexión a internet, por lo que puede ser utilizado en cualquier lugar.

Esta aplicación tiene otra función que es muy útil y es que permite ver las personas que se encuentran conectadas a su red wifi, para tener un control de seguridad.

3. Opensignal

Esta es una de las aplicaciones más completas, pues además de señalar las conexiones disponibles, permite probar la velocidad de conexión y la intensidad de la red, presentando estadísticas detalladas, la velocidad de carga y descarga, la latencia, la intensidad de señal, entre otras cosas.

La base de datos de esta aplicación se va actualizando constantemente gracias a la información que los usuarios van compartiendo en tiempo real, por lo que está en constante mejora en todo lo relativo a la cobertura y los mapas de internet. Es una de las mejores y se encuentra disponible tanto par Android como para iOS.