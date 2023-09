ICA recuperó el 100% de su funcionalidad en los aplicativos virtuales

El Instituto Colombiano Agropecuario confirmó que, luego la contingencia que se registró hace algunas jornadas por la falla masiva en el datacenter del proveedor que presta los servicios tecnológicos a varias entidades del país, logró recuperar al 100% la funcionalidad de sus aplicaciones virtuales para los trámites en importación y exportación de productos y subproductos agropecuarios, así como otros servicios que venían presentando demoras.

Teniendo en cuenta que el ICA fue una de las tantas entidades del Gobierno que se vio afectada por el hackeo a IFX Networks, explicó que durante la contingencia no dejó de atender a todos sus usuarios, expresado que “implementó un plan alterno que garantizó la prestación de los servicios y evitó traumatismos en los trámites de comercio internacional para productos del agro colombiano y no se reportó ninguna situación particular sobre pérdidas de material vegetal o de animales con destino a la exportación e importación”.

Ante el escenario, la gerente general (e) del ICA, Diana Lucía Villamil Torres, dijo “agradecemos la comprensión y respaldo de productores, gremios, importadores, exportadores y ciudadanía en general, quienes respondieron positivamente a los protocolos establecidos, mientras superamos la emergencia”.

Finalmente, el instituto aseguró que durante la contingencia no se reportó situación alguna sobre pérdidas de material vegetal o de animales con destino a la exportación e importación.