Preocupación en Ocaña por el aumento de secuestros y hechos violentos

El aumento de los casos de secuestros, extorsiones y asesinatos en la ciudad de Ocaña, preocupa a los habitantes y al mandatario de esta población.

“Después de haber sido azotados por una serie de secuestros y celebramos la libertad de la mayoría de ellos, hoy nuevamente el secuestro llega al municipio de Ocaña y con una gran preocupación” expresó Samir Casadiegos, alcalde de Ocaña.

“El llamado es a las autoridades de policía, nosotros como administración municipal hacemos los esfuerzos, gestión, conseguimos más hombres, pero necesitamos es una operatividad efectiva y que se sienta la presencia de la autoridad en el municipio de Ocaña, nosotros ya estamos cansados en esta lucha en donde nos han dejado solos, porque no hemos tenido ni el eco del gobierno departamental” dijo el mandatario.

Mientras tanto, “el sector rural de Ocaña que tenía una tranquilidad a lo largo de mucho tiempo ha venido siendo afectado con temas de homicidio y presencia de los grupos al margen de la ley, ya el S.O.S es a nivel nacional, Ocaña también hace parte de Colombia y necesitamos que nos acompañe el gobierno nacional para enfrentar estas clases de estructuras”

El mandatario aseguró que “es el grito de auxilio que queremos dar desde Ocaña, no solo la autoridad civil, sino también todos los ocañeros (...) nosotros no tenemos la operatividad y como alcalde municipal, nuestra herramientas no alcanzan para combatir esta clase de delincuencia y delitos”

En las últimas horas las autoridades reportaron un secuestro y dos asesinatos, por lo que manifiesta la necesidad de que el gobierno nacional haga presencia en este municipio.