Al Oído: Claudia López a rendir cuentas por posible corrupción en un metro que no hay

Viva la consulta anticorrupción

Las píldoras para la memoria son importantes para exigir resultados y también dejan seria s preguntas, recuerdo que la consulta popular anticorrupción de 2018 impulsada por Claudia López, Angélica Lozano y otros verdes, le costó al país más de 300.000 millones de pesos. Muchos por supuesto salimos apoyar y votar, ya que somos consientes que la corrupción es el peor mal de nuestra sociedad, pero ¿de qué sirvió? Esa es la pregunta que queda luego de que Semana indagara de si acaso hay ¿corrupción en el Metro de Bogotá?

La adjudicación de la primera línea se dio en el Gobierno de Enrique Peñalosa, la cual no presentó inconsistencias sin embargo en el 2022 hay mucho por investigar por la revelación de unas comprometedoras conversaciones entre un exempleado de Ministerio de Transporte llamado José Joaquín Silva Ardila y un ciudadano de origen chino identificado como Dong. En los documentos se menciona a la alcaldesa de la capital, Claudia López, y a su esposa, la senadora Angélica Lozano también se habla de posible pago de coimas y un dinero que pudo ingresar para apoyo de campañas al congreso.

Increíblemente una mujer que hizo su carrera investigando y haciendo control, que decía que enfrentaba a los politiqueros y que en un tono del que todos nos sentíamos orgullosos decía a quienes la llamaban mentirosa ante la investigación que se dejaran investigar; hoy lanza dardos a los periodistas y salió con lo mismo. Ahora tacha de mentira y de difamación a quienes preguntan por la investigación de Semana.

Serán las autoridades las que digan si hubo o no coimas por más de 10.000 millones de pesos al rededor de la construcción del Metro. No le queda bien a la Alcaldesa ahora salir a desconocer lo que no le gusta , si no tiene nada que ver no hay que temer que investiguen.

Datos Al Oído:

Les puedo contar que son más de 50 horas de grabación, qué en las interceptaciones el empresario chino iniciaba hablando en español y cuando empezaban a tocar temas del metro cambiaban al mandarín. Falta que se traduzcan todas las horas de conversación en mandarín qué hay.

El fiscal que investigará a Claudia López por el escándalo del metro de Bogotá es el que en tiempo récord llevó a juicio a María Isabel Urrutia y al Fiscal Hernández. Se trata de Víctor Salcedo fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Se pueden esperar prontos resultados.

Bogotá llora pero no se rinde.