CNE tumbó candidatura de Edelberto Cabrales para la Alcaldía de Chinú, Córdoba

Durante la quinta audiencia pública de revocatoria de inscripción de candidatos que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes, 25 de septiembre, tomaron la decisión de anular la aspiración de Edelberto Cabrales Otero a la Alcaldía de Chinú, Córdoba, por presuntamente estar inmerso en doble militancia.

En el encuentro celebrado entre las partes involucradas en la ciudad de Bogotá, argumentaron que el experimentado político, quien es conocido como “Toro Mono”, era concejal del Partido de La U, pero no habría renunciado a la curul un año antes como lo establece la norma para poder aspirar por otro partido o movimiento.

Roberto Badel García, defensa jurídica del político, quien está aspirando por el Movimiento Revolución Social que recolectó 23 mil firmas, interpuso recurso de reposición ante la decisión del CNE, alegando que tienen pruebas que desmontarían los argumentos presentados por el ente electoral.

El jurista en medio de la presentación de los argumentos alertó que asistió a la audiencia con el candidato porque se enteraron de la audiencia a través de los medios de comunicación y no porque hayan sido oficiados por el CNE.

Con el pasar de los minutos el encuentro se puso tensionado y al tomar el derecho de palabra, Cabrales hizo graves denuncias en contra del actual senador Johnny Besaile, a quien acusó de haber pagado una suma millonaria para que se diera esta decisión.

“Ya yo sabía del fallo. En Chinú circulan audios donde comprometen la seriedad de esta corporación. Hay rumores de que el señor Johnny Besaile pagó aquí 1.200 millones para que tumbaran a Edelberto Cabrales. Ahí están los audios y se los puedo entregar en el recurso de reposición”, dijo Cabrales.

El político aseguró contar con un fallo de tutela donde le habrían certificado que no está inmerso en doble militancia.

“A mi el Partido de La U me quiso secuestrar negándome el retiro cuando el 8 de junio del año 2022 me anuncié a la corporación y era suficiente esa renuncia para aceptarla, no me tenía que condicionar”, agregó el político, quien tiene su candidatura guindando de un hilo y con un recurso de reposición que lo decide el mismo CNE.