Fiscal Daniel Hernández radicará denuncia contra Armando Benedetti

El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández Martínez, radicará hoy una denuncia contra el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por los delitos de injuria y calumnia.

La decisión de instaurar una acción penal contra el también exsenador, se relaciona con las declaraciones que concedió el pasado jueves 21 de septiembre al término de una indagatoria ante la Sala de Instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia, donde aseguró que Hernández supuestamente es un “bandido” y “corrupto”, esto porque según Benedetti, habría buscado testigos para que declararan en su contra a cambio dádivas judiciales en medio de la investigación por corrupción en la Fiduprevisora.

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde dice, la primera, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Después dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada (estamos hablando del bandido de Hernández) que fueron allá a decir que hablaran mal en contra mía”, dijo Benedetti.

También dijo que “meses después, en noviembre de 2017 para ser más específicos, el mismo testigo aseguró que fueron el fiscal Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido de Hernández, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. Eso ya quedó clarísimo, luego esa persona nunca ha declarado en contra mía”.

Esta investigación en la Corte Suprema de Justicia se relaciona con la presunta exigencia de coimas para beneficiar a los profesores de Córdoba en las gestiones ante la Fiduprevisora.

Ante la dirección seccional de Fiscalías de Bogotá radicará la denuncia.