Ricardo Martinelli oficializa a su esposa como candidata a la Vicepresidencia de Panamá

El exmandatario de Panamá Ricardo Martinelli, candidato a la Presidencia de 2024, ratificó a su esposa, Marta Linares de Martinelli, como candidata a la Vicepresidencia de ese país por el partido opositor Realizando Metas (RM).

“Esa persona (Marta Linares de Martinelli) me conoce a mí en las altas y bajas, ha llorado conmigo, ha peleado conmigo, ha gozado conmigo, hemos ido por todos los rincones del mundo, hemos pasado por cosas buenas, por cosas malas, por problemas de salud (...) Es una persona que me conoce de pie a la cabeza y es una persona en la que yo confío porque el otro que tenía [en clara alusión al expresidente Varela quien fue su vicepresidente] miren todo lo que me hizo”, indicó el expresidente.

Lea también: Panamá golpea actividades del Clan del Golfo en el Darién y el Caribe

Martinelli, que gobernó Panamá desde 2009 hasta 2014, fue condenado a 10 años y medio de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por lavado de dinero en julio de este año. Además, Estados Unidos lo sancionó a él y a sus familiares inmediatos por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

El expresidente y la exprimera dama liderarán una coalición llamada ‘Alianza para Salvar a Panamá’, la cual es conformada también por el partido Alianza, cuyo presidente, el exdiputado José ‘Pepe’ Muñoz, también avaló la candidatura vicepresidencial de Marta Linares y ratificó la alianza con RM.

Después de ser oficializada como fórmula vicepresidencial, Linares de Martinelli afirmó que aceptaba esta responsabilidad porque “hemos sido testigos de una década de dos gobiernos que, en lugar de avanzar, han como paralizado nuestro país. El pueblo panameño ha sufrido un deterioro notable en su economía y en su calidad de vida”.

Además, dijo que “necesitamos un líder que no sólo prometa, sino que cumpla, como lo hizo en el pasado Ricardo Martinelli. Porque, para él, su lema ‘Prometido, cumplido’ no es una frase, sino un compromiso inquebrantable”.