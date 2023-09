Alfredo Varela, candidato a la Gobernación del Atlántico se reunió con J.J. Rendón

En las últimas se conoció un vídeo del candidato a la Gobernación del Atlántico por el Partido Verde y el apoyo del Pacto Histórico, Alfredo Varela, en el que habló sobre una reunión que mantuvo con el estratega político Juan José Rendón.

Las declaraciones de Varela se dieron en medio de un encuentro que mantuvo con egresados de la Universidad de Los Andes.

De acuerdo con el aspirante al primer cargo del departamento, la reunión con Rendón se realizó el jueves pasado en Miami y una tercera persona fue la que la organizó.

Aseguró que esa fue la primera vez que se encontró con el estratega y que se vio en la necesidad de hablar con él por los ataques que ha tenido en la campaña.

Estuve allá, estuve conversando con él, me dio su punto de vista de lo que estaba pasando en Colombia con todo este cuento del Gobierno y de Petro, ustedes sabes que J.J. es anti-izquierda”, afirmó.

En sus declaraciones también mencionó que, aunque el representante a la Cámara, Agmeth Escaf anunció la adhesión del Pacto a su campaña, no se han reunido y que hay demasiada polarización en el departamento.

“Yo soy un candidato independiente y tengo el aval del Partido Alianza Verde. Cuando vayan a votar por Varela van a encontrar el girasol, no van a encontrar otro, ni del Pacto ni otro. Yo soy una persona que no polariza. Yo no veo con malos ojos al Pacto. Yo no pienso que el Pacto sea el “demonio”. Pienso que se están equivocando, pienso que toman malas decisiones, pienso que no están actuando bien”, aseguró Varela.

Finalmente, reiteró que no hace parte del Pacto Histórico, ni milita con el colectivo.

Cabe mencionar que, la semana anterior, el candidato le negó a medios de comunicación que conociera a J.J. Rendón.