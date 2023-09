Asumo responsabilidad de insertar aplausos: funcionario que editó video de Petro en la ONU

Después de que se confirmara que el video del discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU fue editado con aplausos; el productor general y director de televisión de la Presidencia de la República asumió su responsabilidad total “de haber insertado al final del discurso unos aplausos que cerraran de manera apropiada la intervención”.

Jairo Loaiza Castaño, quien ha estado por años detrás de estas producciones, comentó que “dichos aplausos los tomé de la cámara de uno de nuestros camarógrafos enviados como parte de la comitiva de prensa oficial para el cubrimiento de los eventos que se llevarían a cabo en la ciudad de Nueva York”.

El productor dijo que lo hizo para exaltar el discurso del mandatario ya que nadie le pidió hacerlo.

“Quiero dejar muy claro que absolutamente nadie me dio instrucción alguna de hacer lo que hice, ni la secretaria para las Comunicaciones y Prensa quien sería la voz más autorizada ni absolutamente nadie, repito que lo hice de manera autónoma, ni mucho menos el señor Hollman Morris que si bien es el subgerente de televisión de RTVC, en ningún momento toma decisiones sobre los contenidos generados por la Presidencia de la República”.

Finalmente, señaló que conoce muy bien los limites y la normatividad y que por eso, jamás haría algo que comprometa la reputación de alguien.

“En mi trayectoria profesional de muchos años en televisión, he tenido que trabajar con muchos presidentes, y todos me merecen el mayor respeto y lealtad, conservando una ética de confidencialidad y confianza, lo cual durante décadas me mantiene muy tranquilo. Conozco bien mis límites y la normatividad que debo tener en cuenta sobre todo en temas institucionales y con base en esta consideración, no haría nada que fuera a comprometer los intereses y la reputación de absolutamente nadie”, concluyó.