¿Cómo tener un cerebro ideal? Neurólogo da algunos consejos para ejercitar la mente

El neurólogo Leonardo Bello estuvo en Salud y Algo Más para hablar de las diferentes formas que hay para ejercitar el cerebro y tener una adecuada salud mental en la vida.

Para esto, describió que el deporte, la inteligencia emocional, la lectura y la alimentación son la clave para mejorar el enfoque.

Inteligencia emocional: fundamental para cada persona, ¿cuántas personas se enferman por estrés laboral? Todas las emociones son transitorias y hay momentos de crisis, de tristeza, de duelo. Deporte: es importante hacer actividad física y dormir, pues es el 25% de nuestra actividad de la vida. Alimentación: intestino y cerebro es como si fueran un solo organismo. Leer: si no les gusta pueden ver documentales, talleres, deben darle un buen volumen al cerebro.

¿Son buenos para el cerebro los sudokus, rompecabezas, etc?

“Son buenísimos. Estos tipos de juegos sirven para la concentración. Ahora, si no les gustan no es la única manera de hacerlo, pueden leer. No hagan cosas por hacer porque es lo peor que le pueden hacer al cerebro”, explicó.

De la misma manera, destacó cuáles son los alimentos que nunca deben faltar en los platos de las personas.

“Frutos sexos y vegetales aportan vitaminas y complejo B. Lo que llamamos una alimentación balanceada para tener salud óptima siempre debe contener frutos secos y verduras”, mencionó.