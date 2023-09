Sonia Bernal niega aporte de esposa de narco a la campaña de Petro

Le puede interesar Muchas personas se suben a saludar: vicepresidencia sobre escándalo con esposa de narco

Ante las nuevas acusaciones de las interceptaciones reveladas en una investigación de Noticias Caracol en las que habría aportes de Sandra Navarro, la esposa del narcotraficante, Juan Carlos Lopez más conocido como alias ‘Sobrino’ a la campaña del los entonces candidatos, Gustavo Petro y Francia Márquez; la hoy subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y lucha contra la Trata del ministerio del Interior, Sonia Bernal se pronunció.

#NoticiaW | La exdirectora de la campaña del presidente @petrogustavo en Casanare, @SoniaSBernalS, señaló que que no hubo aportes en la financiación por parte de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante alias 'Sobrino' → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/K80XiV0bgc — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 27, 2023

Bernal, quien antes la persona encargada de gestionar los actos de campaña en el departamento del Casanare señaló que “la señora, Sandra Navarro, nunca fue importante, ni líder visible de la campaña en el departamento. Nunca tuve decenas de charlas como lo pretenden hacer ver; por el contrario, fue una única comunicación de menos de dos minutos en la pretenden presentar de manera malpensada como si fueran muchas conversaciones”.

Sobre los vehículos pedidos por dirigentes de la campaña a Navarro, dijo que “nunca se recibieron aportes en vehículos o apoyo logístico. De esta manera puedo decirles que esta campaña puede tener toda la tranquilidad de que no hubo ningún tipo de recursos y si así hubiese sido, no es cierto, porque nunca entró esa suma de dinero de $800.000 esos a la que me referí que costaría el pago de un programa radial”

Comentó que Navarro, en ese entonces, era conocida como una trabajadora del sector agropecuario y la defendió, señalando que hasta el día de hoy no se le conoce ningún tipo de antecedente.

“Esta es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna. Si eso fuera así, entonces no podría uno decirle a nadie en alguna campaña que se acerque a hacer una militancia, es imposible ante millones de participantes decirles “¿quien es su esposo? Muéstreme sus antecedentes” eso sería un absurdo”.

Finalmente, dijo que a las persona no se les puede recriminar por el pasado de sus familiares y que dará la cara ante los organismos judiciales para comprobar que no hubo ninguna afectación a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Puedo decir que como abogada, jurista y mujer, llamo a que no podemos ir condenando a las personas por delitos de sangre o porque toca revisar que ha pasado con los antecedentes de todas sus familias. No traguemos entero sobre las informaciones en donde hay apenas una sola fuente. Podemos dar la cara ante los organismos judiciales para decir que no hubo ningún tipo de filtración o de daño a la campaña presidencial”, concluyó.