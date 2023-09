Los Name recibieron nuestro apoyo: exparamilitar Juan Manuel Barreto

Sigue La W conoció un interrogatorio rendido por el exparamilitar y fundador de los ‘Rastrojos Costeños’ Juan Manuel Borré Barreto, alias ‘Pistón’ o ‘Javier’, en el cual hizo mención del apoyo político que habría hecho el grupo armado ilegal en el Atlántico.

Señaló al senador José David Name de presuntos intereses en tierras, de haber planeado supuestos homicidios, así como la compra de votos en 2014, también mencionó a Ivan Name con supuestos apoyos políticos y Yair Acuña de quien habría sido ficha clave de ‘Los Rastrojos’ en la costa.

La diligencia se llevó a cabo el 13 de agosto de 2014 ante un fiscal especializado contra el crimen organizado e inicia hablando de José David Name

Ante la respuesta el fiscal le contra-preguntó sobre la certeza de tan grave acusación y Borré le aseguró que fue con la mediación de un abogado.

De Iván Name sostuvo que los vínculos con los ‘Rastrojos Costeños’ tenían supuestamente que ver con apoyo político.

Luego el exparamilitar explicó cómo se habría logrado apoyarlos en el Atlántico.

Dicho esto, el fiscal le insistió en conocer más detalles del homicidio cuya víctima habría sido un abogado y líder comunal de Soledad. Allí mencionó cuánto dinero se les pagó

Otro de los mencionados en el interrogatorio es el actual candidato Yair Acuña, a quien señaló de tener supuestos nexos con los ‘Rastrojos Costeños’ para apoyo político en la región

Confesó que que por esa época hubo dos asesinatos de líderes de restitución de tierras cometidos por los rastrojos y señaló a Yair Acuña como partícipe directo en el crimen.

Añadió que los rastrojos recibieron dinero por este crimen y otros aportes hechos supuestamente por Yair Acuña.

Juan Manuel Borré mencionó sin mayores detalles, al menos en este interrogatorio, los vínculos que tenía la organización criminal de los ‘Rastrojos Costeños’ con jueces de la República, que en ocasiones los beneficiaron, por ejemplo habló de la libertad que le otorgaron a su hermano Brayan Borré, alias ‘tío guillo’, otro caso de un grupo de integrantes de los rastrojos que también fueron dejados en libertad.

Frente a los señalamientos contra Yahir Acuña, candidato a la Alcaldía de Sincelejo por el Partido de la U, se pronunció en Sigue La W y aseguró que tiene “completa tranquilidad”.

“Esas declaraciones son de una persona mitómana, yo no lo conozco a él (Juan Manuel Borré Barreto) y no he conocido a nadie que tenga relación con él”, manifestó. Además, aseguró que en varias ocasiones ha denunciado ante las autoridades a bandas criminales entre estas a los ‘Rastrojos Costeños’.