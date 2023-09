De granjero a astronauta: historia del protagonista de película ‘A millones de kilómetros’

José Hernández es un hombre que, según cuenta, desde niño soñó con ser astronauta desde que a sus 10 años vio en la televisión la misión de Apolo 17. Sin embargo, su panorama era distante a ese sueño, pues vivía en el campo. El apoyo de sus padres y su perseverancia lo llevó a lograrlo.

Esa historia lo llevó al cine, pues en la película ‘A millones de kilómetros’ se retrata su historia y por esta razón el mismo José Hernández pasó por W Fin De Semana para dialogar sobre su experiencia.

“Fue algo de tenacidad, de que la NASA me rechazó 11 veces. Las primeras seis veces practiqué lo que es la perseverancia, a nadie le gusta el rechazo, pero me consolaba porque decía ‘bueno, de estar trabajando en el campo a ser astronauta me llevó a sacar mis carreras, a trabajar en el laboratorio donde trabajé como ingeniero, pero si la sexta vez estaba tirando la toalla”, relató.

Posteriormente relató que “no fue sino hasta que mi esposa me animó y me dijo ‘no sé que tienen ellos que tu no tienes’ y es cuando me di cuenta de que todos los astronautas eran pilotos, atletas, certificados para bucear y sabían un tercer idioma: cuatro cosas que no sabía yo, entonces me puse las pilas a aprender eso”.

En la película se habla de que su padre le dio una receta para cumplir los sueños y mencionó que, en efecto, esa receta si se la dio su padre en la vida real.

“La receta fue real, yo a los 10 años vi por tv la última misión de la época de Apolo y esa noche le dije a mi papá que quería ser astronauta y a pesar de él solo tener una educación básica, me sentó y valido el sueño, lo alimento, me dijo que creía que yo si podía hacerlo”, contó.

“Me dijo que ‘te dejare una receta de cinco ingredientes: determina tu propósito en la vida, luego reconoce qué tan lejos estás, tercero crea una ruta, cuarto prepárate de acuerdo al reto y quinto échale ganas, y yo le agrego el sexto que es la perseverancia, él fue fundamental en ayudarme”, agregó.

Finalmente dio un consejo a las personas para cumplir sus sueños. “Les digo que nunca es muy tarde para soñar en grande, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar y echarle ganas a convertir ese sueño en realidad”.

