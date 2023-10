Buscaremos caminos legales que permitan atender necesidades de La Guajira: directora DPS

Después de que la Corte Constitucional tumbara este lunes el decreto con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, en el departamento de La Guajira, la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, aclaró que las familias indígenas que la entidad priorizó para atender en este departamento a través de Renta Wayúu, pueden ingresar en noviembre a Tránsito a Renta Ciudadana, sí cumplen con las condiciones del programa, ya que esto hace parte de la respuesta a la crisis en La Guajira, incluso si no es posible ejecutar Renta Wayúu.

“Lo que hemos hablado o lo que hemos entendido todos los directivos de Prosperidad Social es encontrar el camino para que estas madres puedan entrar a los últimos ciclos de renta ciudadana y poder el otro año ya estar como tal permanente en el programa de renta ciudadana como lo ha establecido el presidente. Entonces este no será un impedimento para nosotros como gobierno de llegar de manera integral y con respuestas al departamento de La Guajira”, dijo Sarabia.

Cabe recordar que, la Renta Wayúu fue diseñada para beneficiar a 30.000 hogares indígenas y para responder al decreto de emergencia que la Corte declaró inexequible. En ese orden de ideas, la entidad coordina un ejercicio de tres semanas, que inició este lunes, con las autoridades indígenas y el acompañamiento del Ministerio del Interior, para recoger los datos de todas las familias con niñas y niños en primera infancia y mujeres en estado de gestación, que todavía no están en la gran base de datos que elaboró para la focalización de este programa de emergencia.

“Las acciones que estamos adelantando en La Guajira para la recolección de información de las familias wayúu, desde las diferentes fuentes, fueron diseñadas e implementadas para ser utilizadas a largo plazo y no sólo para la transferencia no condicionada que establece el decreto. Estas medidas nos han permitido avanzar en la construcción del modelo de focalización de población indígena para Renta Ciudadana, no solo en La Guajira sino en todo el país”, dijo Sarabia.

De igual forma, Sarabia aseguró que, las familias focalizadas para Renta Wayúu no están siendo atendidas por los otros programas de transferencias de Prosperidad Social. “Cumplen las condiciones para recibir los recursos que se están entregando con Tránsito a Renta Ciudadana, en especial por la situación de hambre que se vive en La Guajira y que afecta principalmente a los niños y niñas en la primera infancia”, concluyó.