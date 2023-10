Concejales de Cartagena estarían solicitando votos por titulación para Tierra Bomba

Cartagena

Una nueva denuncia contra concejales de Cartagena realizó el alcalde, William Dau, esta vez por el proyecto de titulación colectiva de Tierra Bomba.

El mandatario, a través de sus redes sociales, advirtió que cabildantes estarían solicitando votos a cambio de aprobar el proyecto, “esto si es gravísimo, gravísimo, sobre los honorables concejales”.

“Resulta que la administración lleva varios años trabajando una titulación colectiva para los nativos residentes de la Isla de Tierra Bomba, el Distrito tiene 360 hectáreas la idea es hacer un título colectivo por 120 hectáreas de tal modo que cuando lleguen los demás desarrolladores tengan su tierra y no los puedan sacar”, indicó el alcalde Dau.

Puntualizó, “cuando ya estamos a un pelito de presentar el proyecto de acuerdo al Concejo, para que me autoricen hacer la cesión gratuita, resulta que allá han estado llegando emisarios de los actuales concejales amenazando que, si la población de Tierra Bomba no votaba por determinados concejales y no votaba por determinado candidato a la alcaldía, no le iban aprobar el proyecto de acuerdo de titulación colectiva”.

“Eso es una canallada, una canallada, jugar con la necesidad de la gente y así es como todo ha funcionado en Cartagena, que asco dan esas personas. Saben que voy a hacer yo, no voy a presentar ese proyecto de acuerdo; los concejales pueden amenazar que no lo van a echar para atrás si no votamos por ellos, pueden hacer lo que le vengan en gana porque el proyecto de acuerdo no lo voy a presentar”, aseguró William Dau.

Aseveró, “concejales muérdanse el codo, pórtense bien y dejen de traicionando a Cartagena, perdieron toda la decencia”.

Ante estas afirmaciones los concejales se pronunciaron, “la Alcaldía presentó el proyecto de acuerdo, se hizo audiencia pública y después el mismo alcalde retiró el proyecto porque el folio de matrícula del inmueble estaba bloqueado”, dijo al concejal Gloria Estrada.

Añadió, “jurídicamente el inmueble no estaba apto para la cesión, en virtud de las observaciones jurídicas, decidieron retirar el proyecto; adicionalmente, el inmueble tiene ocupaciones que la Alcaldía no había desalojado”.

La Alcaldía sostuvo que tiene como objetivo entregar el dominio de 120 hectáreas y 4.028 metros cuadrados, el cual cuenta con un área total de 375, 0636 hectáreas, “el INCODER, a través de resolución 4192 de 2015 estableció que entre los globos de terrenos que hacen parte de la Isla de Tierra Bomba, se encuentran identificado con folio de matrícula inmobiliaria 060-124209, propiedad del Distrito”.

La concejal Carolina Lozano señaló, “la Alcaldía hace unos meses presentó el proyecto de acuerdo y en el estudio encontramos que el folio de matrícula estaba bloqueado en la oficina de instrumentos públicos, que había sido vendido por el mismo Distrito hace muchos años, cómo no se pudo conocer la tradición de los inmuebles, la misma Alcaldía retiró el proyecto de acuerdo”.

“No tiene nada que ver con el Concejo, el alcalde quiere echarle la culpa al Concejo porque no quieren quedar mal con la comunidad de Tierra Bomba, pero es el Distrito es el que no ha podido establecer la legalidad del proyecto y comprometerse a entregar los bienes saneados a la comunidad”, reiteró

Concluyó, “muchos terrenos del polígono planteado están ocupado por terceros y si el Distrito quiere cederlo, lo mínimo que puede hacer es aclarar la tradición, sanearlo y entregarlo desocupado, sino van a entregarle un problema a la comunidad. Yo invito al alcalde a no seguir mal informando a los Cartageneros”.

Por su parte el concejal Carlos Barrios reiteró que, el proyecto de acuerdo no cumple con las especificaciones mínimas jurídicas exigidas para poder darle tramite.

Cabe señalar que una vez se efectúe la donación o cesión del predio, por parte de la Alcaldía, la Agencia Nacional de Tierras a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos reanudará el procedimiento de su titulación colectiva, siempre y cuando este bien fiscal este a nombre de la Comunidad Negra de Tierra Bomba.

Tierra Bomba hoy clama su titulación colectiva, el temor jurídico de los concejales es evidente en medio de la discusión.

“Vamos a hacer todos los estudios del caso para evitar posibles denuncias y persecuciones, así como el señor alcalde desconfía de los concejales, yo particular y personalmente desconfío de algunos funcionarios que tiene el señor alcalde”, aseguró el concejal Rafael Meza, en medio de la audiencia pública desarrollada en Tierra Bomba.

El alcalde de Cartagena insistió en que, no presentará el proyecto de acuerdo.