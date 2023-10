Agarrón entre dos candidatos a la Gobernación de Santander en medio de un foro

Bucaramanga

En un foro que se realizó esta semana en Bucaramanga, el candidato a la Gobernación de Santander, Juvenal Díaz Mateus retó al también aspirante al primer cargo del departamento, Ferley Sierra, a que si demostraba que él tenía el apoyo de la familia Aguilar renunciaba a su candidatura y aunque en el recinto no le dieron el espacio de réplica a Sierra, en la mañana de este miércoles, en medio de otro foro llegó a confrontarlo cara a cara y por poco termina en agresiones físicas.

Hasta el foro en la Universidad Pontifica Bolivariana, el candidato Ferley Sierra llegó mostrando una fotografía y enfrentando a Juvenal Díaz Mateus y reclamándole porque allí aparece su hermano Luis Eduardo Díaz Mateus, el presidente del partido Conservador y José Alfredo Marín. Además, un material probatorio en donde denuncia Sierra que Orlando Aguilar, hermano del Coronel Hugo Aguilar, hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de congresista Díaz Mateus.

Los ánimos se calentaron y los organizadores del evento tuvieron que suspenderlo por unos minutos, después lo comenzaron sin la presencia de Sierra, sin embargo, por petición de algunos asistentes e incluso de otros aspirantes a la gobernación, le dieron la oportunidad de subir al escenario en donde ofreció disculpas por el hecho que se había presentado minutos antes.

“Ofrecerle una disculpa a la academia por lo que ocurrió y por el hecho que lamentablemente en este país decir la verdad se convirtió en una falta de respeto”, dijo Ferley Sierra.

Finalizado el evento, W Radio habló con los candidatos sobre lo sucedido y Ferley Sierra aseguró que “estamos aceptando el reto de Juvenal, ayer publica un vídeo acusándome a mi falsamente de participar de la primera línea, adicionalmente él dice que muestre los vínculos que tiene con la familia Aguilar y lo que tiene son vínculos con todas las familias delincuenciales de este departamento que hoy están apoyando su campaña”.

Además, dijo que a veces las verdades pueden ser bochornosas e incluso incomodar pero que igual tiene claro que se deben conocer. Además, respondió a la acusaciones de integrar la primera línea y señaló que es completamente falso. “Nosotros hemos salido a marchar por el robo y la corrupción pero no hemos hecho parte de la primera línea”.

Sobre una agresión física al candidato Díaz Mateus señaló que no es cierto y que corresponde a “fue una pantomima como ellos acostumbran a hacer la política”.

A su turno, el candidato Juvenal Díaz Mateus también habló con W Radio, lamentó el bochornoso hecho y dijo que “le molesta mucho que yo no sea el candidato de los Aguilar, debería alegrarle porque yo los voy a derrotar, él empieza a provocarme y yo le digo que dónde están las pruebas, me empuja para tratar de provocarme y yo entro al auditorio”.

Dijo también Díaz Mateus que hay que ser duros con los argumentos y suaves con las personas y sobre la fotografía dice que no es nada relacionado con él y que “el general Díaz lo ha dicho públicamente y lo reitera, en mi proyecto político no han estado los Aguilar y no van a estar”.

Enfatiza que la decisión de que esta familia no lo esté apoyando la tomó desde el principio, que nunca ha llamado al coronel Hugo Aguilar y que aunque se lo recomendaron en varias ocasiones, prefirió no tenerlos en su campaña política.

El candidato Héctor Mantilla también se pronunció en W Radio sobre lo sucedido e indicó que “hay que construir sobre la diferencia y los debates se deben hacer con propuestas y discusiones de altura”, además invitó a los demás aspirantes a que se paren los ataques personales y concentrase en lo realmente importante.

Finalmente, el también candidato, Julián Silva Cala señaló que estas actuaciones no corresponden al perfil de un aspirante al primer cargo del departamento y que “rechazo las actuaciones de Ferley Sierra quien provoca al general, la violencia no cabe en ningún ámbito”.

Los espacios para los candidatos a la Gobernación de Santander han sido utilizados en gran parte para ataques personales, hablar de la familia Aguilar y de los apoyos políticos en sus campañas.