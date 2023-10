Muerte de menor dentro de un colegio en Cartagena, no puede quedar impune: Concejales

Cartagena

“Homicidio culposo, alguien tiene que ser responsable”, con esta frase exigen los concejales justicia frente a la muerte de una menor en el corregimiento de Arroyo Grande, en Cartagena, tras caerle una antena de 15 metros que se encontraba en el interior de la institución educativa donde estudiaba la víctima.

En medio del accidente que dejó una víctima fatal resultó otra menor gravemente herida.

La concejal Gloria Estrada expresó, “como debe sentir esa familia de que te entreguen a tu hija muerta, aquí tiene que haber responsables, hay que hacer un llamado a los entes de control a que investiguen este caso, aquí estamos hablando de una muerte y no es cualquier cosa”.

“Esto no puedo quedar en el aire, sea la institución la que solicite a los órganos de control la investigación por un posible homicidio culposo, porque si esto queda así nadie va a decir ni sacar nada”, puntualizó el concejal Cesar Pion.

Aseveró, “las antenas han sido un grave problema en la ciudad, que empezamos a discutir desde la colocación en las zonas históricas y de los arriendos que hacen en las casas; no solo es la muerta esa del impacto que afectó craneoencefálicamente a la criatura, si no que cuando carecen de las alturas definidas por la Organización Mundial de la Salud presentan mutaciones celulares y esas mutaciones conllevan a diferentes tipos de canceres”.

La comunidad educativa de la Institución Nueva Esperanza insistió en que, se había alertado sobre el mal estado de la antena y del colegio, “hay abandono de estas comunidades por parte del distrito, para acá no se mira. No hay derecho de que esto pasara por negligencia del rector, gestión del riesgo le pasó un informe en el 2021 para que desmontara la estructura”, expresó con llanto Magali Coronado, líder de Arroyo Grande.

Añadió, “ha podido haber pasado una tragedia más grande porque una docente me manifestó que ella estaba debajo con los estudiantes, porque no tenían donde dar clase. Hay se ve en los pupitres el estado de la Institución sin ventilador, no es justo por la negligencia de un rector”.

“Pido a la secretaria de educación, al alcalde mayor de Cartagena, que se nombre un rector en propiedad para la Institución Educativa Nueva Esperanza de Arroyo Grande, pero que tenga un sentido de pertenencia, hasta los estudiantes lo rechazan, cuando se desmontó la estructura del techo se la llevó para su finca para Mahates”, insistió.

La comunidad educativa asegura que, el rector Mauricio González Luna no llevó a la menor a la clínica teniendo su carro en el parqueado, no aceptan su regreso, “la niña que falleció duro 25 minutos esperando auxilio”.

Atenógenes Rafael Aguilar, padre de la menor fallecida, insistió en que la institución tuvo la culpa, “en video se observa a la niña tirada en el piso, tomaban fotos, pero no hubo un adulto para llevarla al centro asistencial. Si no va la tía de la niña todavía estuviera tirada en el suelo, no hubo primeros auxilios”.

“Hay que denunciar a la Institución porque no hicieron caso”, puntualizó.

El Consejo Comunitario de Arroyo Grande declaró dos días de duelo en este territorio ancestral, solicitó a la estación de la Policía Nacional y de la institución educativa Nueva Esperanza izar el pabellón a media asta.

El cuerpo de la menor permanece en Medicina Legal de Cartagena.