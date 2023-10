Sería torpe designar personas que fueran contrarias a su proyecto: Cielo Rusinque

En los pasillos del Congreso, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social y candidata para magistrada de la Corte Constitucional, Cielo Rusinque se refirió a las críticas que ha recibido tras la decisión del presidente Gustavo Petro de ternarla como magistrada.

“Mal podría esperar que designe personas que fueran contrarias a su proyecto político, a sus ideas políticas. Eso sería, digamos, no solamente torpe, sino pues hablaría del desconocimiento de cómo se conforman estas Cortes. Sí esa libertad no existiera, sí no existiera otro tipo de requisito o ser algún impedimento para designar gente de su línea política, pues sencillamente no se le atribuiría esta facultad al señor presidente”, dijo Rusinque.

De igual forma, se refirió a los señalamientos que han hecho a la terna completa conformada también por Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia y Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras.

“Se trata, en los tres casos de los compañeros de terna, de personas que no tienen cuestionamientos, que tienen una trayectoria profesional y que cumple los requisitos. Atrás quedaron los tiempos designaciones tipo señor Pretelt o muchos, digamos, magistrados de la época el cartel de la toga”, agregó.

Por último, Rusinque se refirió a su presencia en el Congreso, que finalmente tiene la última palabra en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

“Yo no estoy moviéndome en ese sentido de la candidatura, sinceramente estaba pasando por acá a saludar a una amiga. De hecho, tengo acá viejos amigos y estaba de paso acá por el Congreso, ya que tenía que adelantar unas diligencias”, concluyó.