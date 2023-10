Aerocivil actualizo las normativa para el uso de drones en Colombia

La autoridad aérea del país hizo una actualización para el manejo de drones en el país, la cual tiene como objetivo “fomentar y profesionalizar esta industria, permitiendo el acceso y uso seguro al espacio aéreo nacional, dando respuesta así a los desarrollos y avances tecnológicos a nivel mundial”.

Así las cosas, quedo en firme en la nueva vigencia

1. Registro de aeronaves no tripuladas: La capacidad de peso para el registro de aeronaves no tripuladas se ha establecido en 200 gramos o más, con el objetivo de controlar de manera efectiva el uso de estos dispositivos. Además, se requerirá reportar a la Aerocivil cualquier aeronave no tripulada que llegue al final de su vida útil o pierda su capacidad de vuelo.

2. Identificación obligatoria: Todas las aeronaves no tripuladas registradas deben llevar una etiqueta adherida a su estructura para facilitar su identificación.

3. Prioridad de operaciones: Se reafirma que las operaciones de la aviación tripulada siempre tendrán prioridad sobre las operaciones con aeronaves no tripuladas.

4. Clasificación de operaciones: Las operaciones de aeronaves no tripuladas en territorio colombiano se clasifican en tres categorías, siendo las dos siguientes las autorizadas bajo esta normativa:

Categoría Abierta: para operaciones no comerciales con un peso máximo de 25 kilogramos.

Categoría Específica: para operaciones comerciales hasta 250 kilogramos o por fuera de los límites de la categoría abierta, las cuales requieren un piloto certificado y una autorización de vuelo.

5. Novedades: