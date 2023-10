“Instamos a la Registraduría a que atienda a usuarios”: alcaldesa de Santa Marta

Santa Marta

Luego del anuncio del registrador nacional, Alexander Vega, de suspender de manera indefinida la atención al público en la Registraduría de Santa Marta, por las intimidaciones que estarían recibiendo funcionarios de la entidad, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura de Patricia Caicedo a la Alcaldía de esa ciudad; cientos de usuarios se han visto afectados para realizar los trámites correspondientes.

Aseguran que el lugar se encuentra cerrado y que desconocen cuando podrán reclamar o solicitar documentos, por lo que hacen un llamado a los funcionarios a que les entreguen una respuesta relacionada con la atención al público.

“No entendemos cuál es la razón por la que la Registraduría no ejerce su función en la ciudad de Santa Marta y no atiende a los usuarios que los necesitan, porque no ha habido ningún tipo de vandalismo en sus instalaciones y tampoco hemos recibido ningún informe de las autoridades de Policía o Fiscalía que indiquen que se encuentre en riesgo la seguridad de los funcionarios”, dijo la mandataria de los samarios, Virna Jonhson.

Caicedo se pronuncia tras inhabilidad de su hermana a la Alcaldía de Santa Marta

En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, Johnson le solicitó a la UNP que adelante de forma oportuna el estudio de evaluación técnica de riesgo a los funcionarios de la Registraduría, como registradores especiales y delegados, para que se sientan seguros; además, que haya un informe oficial de la UNP sobre esta situación.

Sobre el tema, Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral, habló en La W sobre la situación y aseguró que “el viernes fuimos objeto de una toma en la que se le impidió a nuestros servidores salir e irse a sus casas”.

Es de recordar que, por cuenta de esta situación, tuvo que ser suspendida la atención al público en el distrito, con lo cual el registrador, Alexander Vega, pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que convoque de urgencia a la Comisión de Garantías Electorales.