Petro llama al poder judicial para que trabaje por la lucha contra la crisis climática

En medio del acto de posesión de Germán Eduardo Osorio como magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, que tuvo lugar en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro llamó al poder judicial del país a construir principios y conceptos en defensa de la vida, en medio de la crisis climática.

“Que el poder judicial colombiano sea vanguardia en el mundo en la construcción de los conceptos y categorías de lo que significa una política pública, un Estado, una sociedad, en tiempos de la crisis climática y defendiendo la vida”, dijo el mandatario.

También, el presidente destacó el papel que ha tenido el Consejo de Estado en defensa de los derechos de la naturaleza a través de sus sentencias, incluso, por encima de otros sistemas de justicia en el mundo “y de todo el poder judicial en Colombia”. Agregó que, este tipo de conceptos, amparados en la doctrina jurídica, “pone a la justicia colombiana ad portas de constituirse en historia jurídica mundial”, porque se pone por encima el interés de la vida.

“Lo que siento es que la justicia colombiana ha avanzado en el conocimiento a través de estos años, de este tipo de aspectos que no eran conocidos por nadie; no estaban en la Constitución del 91, no se conocía de la crisis climática”, sostuvo.

Finalmente, en medio de esta invitación que hizo a la justicia, el presidente también hizo referencia al llamado que el Papa Francisco hizo esta semana a los jefes de Estado a tomar acciones urgentes en defensa de la vida, por los efectos devastadores del cambio climático sobre la humanidad, en la exhortación apostólica Laudate Deum.

“Es casi que un grito desesperado del jefe de la iglesia al poder político del mundo, a la sociedad y a la humanidad en general, alrededor de lo que ya está pasando”, concluyó.