Arremetida de disidencias Farc contra Petro: “su discurso es el mismo de Uribe”

A dos días de que en teoría se instale la mesa de negociación entre las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional, el grupo armado arremetió contra el presidente Gustavo Petro y señaló que “el balón está en sus manos”, esto en referencia a los supuestos incumplimientos que tienen en vilo la posibilidad de avanzar en los diálogos con el grupo liderado por ‘Iván Mordisco’.

En un comunicado, agregan: “Petro, en medio de disculpas públicas por delitos de las FF.MM., dice que ese ejército es de los colombianos y deben ser apoyados por ser ahora el ejército de su gobierno. Le recordamos que es el mismo ejército con la doctrina del enemigo interno made in USA, el mismo de los falsos positivos, el mismo ejército que avanza como tropa de ocupación en varias partes del país en medio de gestos de buena voluntad de la insurgencia”.

Además, agregan: " ¿En serio se creyó el discurso de los uribistas y los dirigentes de Comunes que dicen que somos narcotraficantes?

Señor presidente, “el crecimiento, fortalecimiento y control territorial de nuestra fuerza, no es un tema de narcotráfico, usted sabe que ese es un cuento que reproduce la revista Semana y demás enemigos de la paz, pero usted sabe que detrás del nombre FARC-EP hay un proyecto político, una historia de casi 60 años y una ideología revolucionaria que está sembrada en miles de corazones de colombianos que nos han recibido nuevamente con los brazos abiertos”.

Según las disidencias Farc, el discurso del presidente Petro, “es el mismo que antes manejara Uribe: que debemos entregarnos para no terminar muertos o en la cárcel, eso nunca nos ha amilanado, ahora lo que hay es una suerte de extorsión al pueblo colombiano, vendiendo este gobierno reformista como mejor que el regreso del uribismo al poder. Le invitamos Petro a que sea coherente en el discurso, cambiar la coca por otro producto no es un cambio real, sabemos que usted no es un revolucionario sino un liberal con discurso desarrollista, pero para nosotros no hay revolución sin cambios estructurales, eso que usted hace es lo mismo que decir que va a cambiar todo para que todo quede igual, lo que hace es un canto de sirenas para desviar la atención de los verdaderos problemas del pueblo colombiano”.

Por último le hacen una invitación al presidente Petro a que sea coherente en el discurso, “cambiar la coca por otro producto no es un cambio real, sabemos que usted no es un revolucionario sino un liberal con discurso desarrollista, pero para nosotros no hay revolución sin cambios estructurales, eso que usted hace es lo mismo que decir que va a cambiar todo para que todo quede igual, lo que hace es un canto de sirenas para desviar la atención de los verdaderos problemas del pueblo colombiano”.

“Deje los discursos para asustar, no tienen ningún efecto sobre nuestra moral revolucionaria, le pedimos que ordene a su ministro de defensa y tropas cesar los ataques para generar el ambiente propicio para la instalación de la mesa. El balón está en sus manos, su respuesta será esperada en las montañas de Colombia y en las calles de las ciudades”.