“Yo no he firmado nada que lo detenga”: Petro sobre proyecto del metro en Bogotá

Tras un par de horas de retraso, el presidente Gustavo Petro intervino en el evento ‘Gobierno con el Pueblo’ en la localidad de Suba en Bogotá. Desde allí, el mandatario una vez más se refirió a la construcción del metro de Bogotá, insistiendo en que una parte del trazado debe ser subterráneo. Sin embargo, aseguró que en ningún momento ha detenido este proyecto de Bogotá.

“Ahí hay una discusión que armaron, muy de la mano de los medios de comunicación, es que un metro subterráneo permite estaciones amplias, permite que el tren sea más rápido, permite que el tren sea más ancho, permite que las estaciones estén más cerca, permite que vaya más gente en el metro, es decir, que sea más poderoso. - ¿Qué pasa con el metro subterráneo Bogotá? -que se lo tiraron, se lo tiraron, así de simple. A veces yo me rasco la cabeza, pero hoy, este mes de octubre, completamos ocho años de suspensión del metro subterráneo Bogotá, que estaba listo para construir, o sea, para iniciar licitación para construir”, dijo Petro.

De igual forma, insistió en que él no ha detenido este proyecto para Bogotá.

“Si yo miro los medios de comunicación desde esa fecha para acá, o miro lo que se dice de lo que yo digo en mi Gobierno en este último año, entonces, más o menos, el relato consiste en que es el Gobierno Nacional es el que ha impedido que avance el metro elevado de Bogotá. Yo no he firmado nada que lo detenga, todo lo que hemos firmado es para que lo hagan, -¿o no? -ministro William (ministro de Transporte), que está aquí presente, ministro de Transporte, nada del Gobierno Nacional ha consistido en tratar de frenar el proyecto de Peñalosa, nada”, agregó el mandatario.

Agregó, que todo esto se debe a que no han recibido los estudios del metro elevado después de ocho años.

“Simplemente hemos esperado, porque han pasado ocho años desde que dijeron que el metro subterráneo no, que eso no servía, que no sé qué, y no nos han entregado a nosotros, o me dice el ministro de Transporte, no nos han entregado los estudios de diseño del metro elevado de Bogotá. Nosotros demoramos año y medio en hacer los estudios del metro subterráneo en la fase de diseño, año y medio, y han pasado ocho años para que nos presentaran los estudios de diseño del metro elevado, y a la fecha, ministro, dígame si usted lo ha recibido en estos días, no. Y tenemos que entregar el 70% de lo que vale como gobierno nacional”, indicó.

Finalmente, el presidente Petro aseguró que insistirá en el trazado de Metro subterráneo con el próximo alcalde que se elegirá el próximo 29 de octubre.

Viaje a China y el Metro

En medio de estas explicaciones el mandatario también se refirió a su próximo viaje a China, confirmando que, la construcción del metro si será un tema con su homólogo chino, Xi Jinping.

“De este tema vamos a hablar en China, en la China China. Decían que no, pero sí, decían que no, pero sí. Dejaron pasar una noticia como que no es que invitamos a Petro, pero le vamos a prohibir hablar de un tema. Pues yo no voy, será pura carreta, pura mentira, una de tantas, una de tantas”, concluyó.