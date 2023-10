Tengo ataques de pánico, quiero salir como sea de Israel: colombiana atrapada en Jerusalén

Luego de conocer el llamado de auxilio de una colombiana atrapada en Israel, W Fin De Semana contactó a Diana Bermúdez, quien está un hotel de Jerusalén, una ciudad que aún no ha sido atacada por Hamás.

“Llegamos el 6 de octubre en la noche y al despertarnos en la terraza empezamos a escuchar alarmas y a ver misiles que se deshacían en el aire. Las personas del hotel no se veían preocupadas”, comentó.

“Estando en una calle, unos policías israelís capturaron a unos palestinos, comenzamos a ver misiles y decidimos regresar al hotel”, relató.

Una de las preocupaciones de Bermúdez es que Jerusalén está muy cerca de la frontera, a solo 80 kilómetros del lugar más álgido de los ataques de Hamás.

¿Qué le dice la Embajada de Colombia?

La mujer comentó en W Radio su descontento por la falta de apoyo y de claridad de la Embajada de Colombia en Israel, pues no le brindaron ayuda en medio de la difícil situación de guerra que vive Israel.

“Tengo ataques de pánico, traté de hablar con la Embajada, pero la respuesta ha sido cero empática. Me siento huérfana de país y quiero salir de este país como sea”, dijo.

“Llamé a la línea de emergencia y me dijeron que no tienen pensado nada de vuelos humanitarios y que siguiera las recomendaciones del hotel. Me dijeron que bajara un formulario de Google para actualizar dónde estaba”, añadió.

Reviva la entrevista con Diana Bermúdez, colombiana atrapada en Israel: