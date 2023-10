Es irresponsable que me investiguen: Jimmy Dranguet, secretario seguridad de Cali

Tras la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación al secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, el funcionario consideró dicho concepto como equivocado.

A través de un comunicado, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra el funcionario por presuntas irregularidades en los documentos académicos que presentó al momento de posesionarse en el cargo público.

“No hay claridad sobre la coincidencia que hay entre el año de graduación como bachiller y su título universitario, ambos de 2008; hecho al que se sumó la falta de registro en la Rama Judicial en la que no aparece como abogado”, dice el comunicado emitido por la entidad.

Dando respuesta a dicho anuncio, Dranguet afirmó que “es infame que pongan en tela de juicio mi formación académica y profesional, yo he sido abogado litigante, vinculado al congreso de la República, he estado vinculado a la alcaldía de Cali, he asesorado empresas, he sido docente universitario y siempre he publicado mis títulos profesionales, académicos y de especialización; por eso es irresponsable que la Procuraduría adelante una investigación y genere un manto de dudas sobre algo que es totalmente equivocado”.

Agregó que sus títulos están publicados en todas las plataformas públicas, ya que “es una obligación como funcionario hacerlo, ahí no hay lugar a dudas, tengo tarjeta profesional desde el año 2008 y esto ha sido público”.

La Procuraduría anunció que se investigan las fechas en las que Dranguet estuvo vinculado y ejerciendo otros cargos públicos dentro de la Alcaldía.

“El funcionario habría suministrado datos inconsistentes relacionados con los tiempos de estudio y la fecha de graduación como bachiller y profesional del derecho para ejercer el cargo, inicialmente como subsecretario en 2021 y como secretario del despacho en 2022″, puntualizó la Procuraduría.