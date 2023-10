Millicom no aceptará las nuevas exigencias de EPM

La carta enviada por el CEO de Millicom, Mauricio Ramos, a Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, contiene unos nuevos peros que estaría imponiendo la compañía de Medellín. Según la misiva, EPM le envió una carta a Millicom el 06 de octubre en las horas de la tarde en donde se introduce, entre otros puntos, la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes; una extensión adicional del plazo propuesto; y un valor mínimo garantizado a favor de EPM.

“Nuestra disposición y flexibilidad ha sido amplia. Lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde y se desprende también de sus recientes declaraciones públicas, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente sólo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes”, se asegura en la carta.

Millicom reiteró que sigue en pie su voluntad de capitalizar a UNE por un monto total de 600.000 millones de pesos colombianos (300.000 millones cada uno de EPM y Millicom). Sin embargo, aseguraron que las partes deberán “negociar un precio por acción de común acuerdo entre ellas, no uno decidido por terceras partes y obligatorio para cualquiera de ellas sin su acuerdo”.