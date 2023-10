Política de sustitución de cultivos de Gobierno Santos es un “antro de corrupción”: Petro

En Tumaco, Nariño, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la necesidad de avanzar y fortalecer los programas de sustitución de cultivos de este Gobierno. Sin embargo, el mandatario, criticó lo que hizo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en ese sentido, asegurando que fue un “antro de corrupción”.

“El modelo que creó Santos para la sustitución de cultivos es individual, este pagó una plata cada mes, era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusto”, dijo Petro.

Y añadió a su crítica, “como se propuso aquí, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata, o no, los operadores se tumbaron la plata de los campesinos. Es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción, hay que decirlo, hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista, de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de x hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó”, agregó.

Finalmente, el mandatario concluyó diciendo que este Gobierno debe ser coherente y evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder.

“E incluso es objeto de amenazas, no, lo que funciona es que todo el territorio cambie y ahí va cambiando la familia campesina y todo el mundo, va cambiando alrededor de otras lógicas, pero para eso todo el Gobierno tiene que ponerse coherente alrededor de esa estructura, de esa coherencia”, concluyó.