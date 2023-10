Académicos advierten que el Gobierno Petro le falló a la ciencia

El Congreso de la República dio luz verde al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024. Las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron, en último debate, el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda por un monto de $502,6 billones.

La mayoría de esos recursos se distribuirá en nueve sectores: educación, con $70.4 billones; salud y protección social, $61.5 billones; defensa, $56 billones; hacienda, $47.5 billones; trabajo, $44.3 billones; transporte, $15 billones; inclusión social y reconciliación, $15.2 billones; minas y energía, $12.6 billones; e igualdad y equidad, $12.1 billones.

Sin embargo, algunos congresistas cuestionaron la representación del Pacto Histórico, pues algunos de sus integrantes dijeron no al aumento del presupuesto del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, uno de los compromisos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Así las cosas, el MinCiencias vuelve a quedar en el último lugar de la lista presupuestal tanto para funcionamiento como inversión; la reducción para el MinCiencias correspondería a un 25% teniendo en cuenta la inflación del próximo año.

En ese orden de ideas, el monto para la cartera que encabeza la ministra Yesenia Olaya quedó así:

Funcionamiento: 30.401.222 millones de pesos

Inversión: 367.474.229 millones de pesos

En total: 397.875.451 millones de pesos

Cabe resaltar que para el 2022 el presupuesto fue 487.000.000 millones de pesos.

En Sigue La W diferentes voces de académicos del sector de ciencia y tecnología se pronunciaron y recharazon la reducción al presupuesto de esta cartera.

Para el académico Iván Montenegro, parece desconcertante la decisión que se tomó en las instalaciones del Congreso, “encontramos una incoherencia entre el discurso para transformar a Colombia en potencia de la vida y hechos que ocurrieron ayer”.

“Es una cifra muy baja y si miramos en un cuarto de siglo desde el 2000 esta cifra, como porcentaje al presupuesto total de la Nación, es el presupuesto más bajo en los últimos 25 años. Colombia no alcanza al 50% de la inversión en investigación y desarrollo que hacen los países de América Latina y es supremamente preocupante, pero hay que tener en cuenta que hay otras fuentes. La fuente del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de regalías que es importante, pero que está atrasada en ejecución y la otra son los beneficios tributarios para ciencia tecnología e innovación que jalonan inversión privada”, añadió.

Precisamente, sobre el sistema de regalías, el también académico Julián de Zubiría aseguró que “no es cierto que se compense con regalías, porque las decisiones sobre las regalías tienen el mismo problema, y es que la clase política, sin el criterio científico, decide qué, cómo y cuándo invertir, por lo que están determinadas por unos organismos con excesiva incidencia en la clase política”.

Además, arremetió asegurando que “este Gobierno le falló a la ciencia”.

Por su parte, Gabriela Delgado, también académica, explicó que las estrategias de priorización van a dejar sin presupuesto y a medio camino muchos proyectos que se desarrollan por etapas y cuya novedad puede, en algún momento, representar un bien para el país.

“En términos concretos perderemos inversiones de años anteriores, porque cuando un proyecto pierde continuidad, pierde vigencia y todos los esfuerzos presupuestales de años atrás se botan a la basura”, añadió.

Por otro lado, el físico Diego Torres señaló que de nada sirve que se tenga un alto presupuesto si la cabeza de la cartera no sabe qué hacer con dicho monto. Manifestó su inconformismo con la gestión de la ministra Olaya y, además, aseguró que existe “una completa desconexión” con el sector de ciencias por parte de la líder de la cartera.

“En el Ministerio no saben para dónde ir, no tienen experiencia en ejecución de grandes proyectos. No entienden cómo se hace ciencia (…) El Ministerio está de espaldas a la comunidad científica, está enfocado en hacer feliz al presidente. Yo no le daría plata a un Ministerio que no tiene norte”, aseveró.

¿Qué responde el Gobierno del Cambio?

Por último, el representante del Pacto Histórico, David Racero hizo un llamado desde Sigue La W a la ministra Olaya con el propósito de que se entablen mesas de diálogo y concertación con la comunidad científica, pese a que, desde el partido de Gobierno, no han tenido contacto con ella.

Además, aseguró que planteará la necesidad de conversar con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para revisar el presupuesto de MinCiencias y buscar otro tipo de fuentes.