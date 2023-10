No le queda bien a un líder venir a generar espacios de división: gobernador de Córdoba

Montería

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, cuestionó duramente el taller “Gobierno Escucha”, presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 19 de octubre en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

Según el mandatario departamental, paradójicamente, no fue escuchado en este escenario, pese a pedir el uso de la palabra.

“Vinimos con la expectativa en el marco de la política del Gobierno Escucha, para ser escuchados, paradójicamente, eso no sucedió, no hicimos parte del orden del día y se nos negó la palabra cuando la solicité”, señaló el mandatario.

“Es paradójico que se manipulen este tipo de escenarios, es paradójico que no se permita una entrada tranquila y libre, mucha gente no pudo ingresar porque no sabemos ni cómo, ni cuándo se logró la concurrencia del público que ahí estuvo. No sabemos cómo otorgaron la participación a quienes plantearon ser voceros, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de responder algunas inquietudes de manera injusta, sin ser de nuestra competencia”, señaló el gobernador.

“Se manda un mensaje muy negativo al país. Sabíamos que a pocos días de las elecciones podía ser este tipo de escenarios politizados, ideologizados y buscar generar otro tipo de situaciones distintas y de verdad escuchar al pueblo”, agregó el gobernador.

El gobernador Benítez fue recibido con abucheos, al momento de ingresar al lugar donde se convocó la jornada “Gobierno Escucha”. Lo mismo ocurrió con el alcalde de la zona José David Cura.

En ese sentido, el mandatario puntualizó que “yo creo que una zona que ha sido históricamente golpeada por la violencia, no le queda bien a un líder venir a generar espacios de división, de fragmentación y falta de articulación…las necesidades no tienen color político, no es asunto de izquierda o derecha”.