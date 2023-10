No nos pueden disciplinar por pensar: director Función Pública sobre investigación de PGN

Este sábado 22 de octubre, por haber inducido al presidente de la República, Gustavo Petro, a presuntas irregularidades en el nombramiento del hoy embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exministro de Ciencia Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha.

Para la Procuraduría, tanto Luna cuando era ministro, como Manrique en su cargo de la Función Pública, “habrían recomendado al presidente de la República autorizar la compensación excepcional de requisitos sin que el servidor nombrado para el cargo acreditara una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio”.

Por esta razón, César Augusto Manrique, director de Función Pública habló en W Fin De Semana sobre el tema.

Le puede interesar PGN formula pliego de cargos a exministro de Ciencias y director de Función Pública

“Lo primero que tenemos que advertir es que no actuamos por una decisión propia o un capricho, o de oficio, es una intervención que hicimos a solicitud que hizo el señor ministro en debida forma a través de unas facultades que tiene el presidente de la República”, contó.

Explicó que “nosotros queremos, y lo vamos a hacer público de todos los casos que se han recomendado en los últimos gobiernos”.

Sobre el caso mencionó que “se solicita el concepto puesto que esas personas a través de la historia no han adquirido los requisitos académicos o la experticia necesaria para el cargo, esta se convoca para eso, si lo reuniera no sería necesario, pero quien autoriza eso no es el presidente”.

Y en ese sentido dijo: “no nos pueden disciplinar por pensar”.

Finalmente añadió que “no sé si sea justo o no, esa valoración no lo hacemos porque a lo que nosotros se nos convocó es a decir, a través de una audiencia, donde justificamos o no si esa recompensación de requisitos se da o no”.

Escuche la entrevista completa a continuación: