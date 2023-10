¿Rappi usa “jugadita” para incumplir la ley ‘Dejen de fregar’? Representante denuncia

Con la Ley ‘Dejen de fregar’, según explicó el autor, el representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, habrá límites a los horarios de llamadas que pueden hacer las entidades financieras: sólo se podrán hacer máximo dos veces en una misma semana y únicamente de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados, de 8 a.m. a 3 p.m.

Sin embargo, Juan Carlos Wills explicó que Rappi estaría haciendo ‘jugadita’ para incumplir esta misma ley, y por eso el representante del Partido Conservador pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para explicar el por qué de su denuncia.

“Le están haciendo ‘conejo’ a la ley”, dijo Wills. “No pueden estar enviando mensajes para que la gente acepte que los llamen en horarios no hábiles. Nosotros metimos una ley, hicimos un trabajo grande para proteger el derecho a la privacidad de los colombianos y no pueden aplicaciones estar queriendo ‘conejearse la ley’ apenas empiece a entrar en rigor”.

“Están enviando mensaje de texto para que la gente apruebe ser contactados en horario n o hábil y ni puede ser posible la ley no lo permite de esa manera”, contó.

Este sería el mensaje que menciona Wills

“La gente solo puede ser contactada dos veces a la semana de cualquier manera, si le mandan correo y mensaje de texto ya no la pueden volver a contactar y están incluidas en esta ley todas las formas de contacto”, relató Wills.

Añadió que: “ellos están haciendo dos líneas: amarrando gente para que lleguen promociones y que sean contactadas para que les puedan hacer efectivos los cobros en horarios no hábiles que fue lo que prohibimos”.

Desde W Radio se intentó contactar con Rappi pero no han ofrecido respuesta. Por su parte, el representante Wills mencionó que la empresa sí lo ha buscado.

Escuche la entrevista completa a continuación: