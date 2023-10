“Están desesperados”: Fabián Oviedo sobre relación contractual con Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

En los últimos días, en un reportaje que publicó La Silla Vacía llamado ‘Los hilos entre contratación del alcalde de Bucaramanga y Fabián Oviedo’ se mencionó la relación que tendría la administración de Juan Carlos Cárdenas y la empresa del hoy candidato a la alcaldía de Bucaramanga; Arquitectura Asociados SAS, e Ingeperc que hace parte del Consorcio Gesa.

De acuerdo al informe publicado por La Silla, “Cárdenas, quien está respaldando la candidatura de Oviedo, contrató a este consorcio las obras de mitigación en los barrios La Gloria, Nazareth y Pablo VI, el contrato directo más grande de su administración. Fue uno de los 8 contratos directos que firmó este año por un total de 131 mil millones de pesos bajo la figura de urgencia manifiesta argumentando”.

W Radio habló con el aspirante quien señaló que esta empresa no ha sido contratista de esta administración y dice que “una persona que sea revisor fiscal de una empresa, no es solo de una sino de muchas, por tener un revisor fiscal que coincida con el mismo de otra empresa, no significa que esté mezclado en esta contratación”.

Agregó que esa empresa, Arquitectura Asociados SAS, e Ingeperc, los estados financieros los tiene desde hace cinco años en ceros y añadió que estas denuncias corresponden a un desesperación por estos últimos días de campaña electoral.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas también respondió y señaló que “es parte de las campañas políticas que hay, esta es una administración en donde todos han tenido participación y es importante que la ciudadanía revise bien los programas de gobierno que garanticen el buen uso de los recursos”.

Sobre el contrato señaló que no tiene conocimiento de la referencia que se estaba haciendo.