Taxis anuncian paro por terminación del acuerdo de transporte en Bogotá - Soacha

Desde hace varios meses ha surgido una disputa debido a la decisión de la administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de poner fin a un acuerdo de transporte, de una década de antigüedad, que involucra al municipio de Soacha, el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca.

Esta decisión ha causado preocupaciones sobre posibles aumentos significativos en las tarifas de autobuses y en los servicios de taxi.

Hugo Ospina, uno de los líderes de la industria de los taxis, anunció una huelga programada para el miércoles 25 de octubre en respuesta a la negativa de la alcaldesa Claudia López de continuar con el acuerdo de transporte. Ospina argumentó que, sin este acuerdo, los conductores de taxi se verían obligados a solicitar un permiso cada vez que tengan servicios intermunicipales entre Soacha y Bogotá. La emisión de dicho permiso conllevaría costos adicionales, lo que haría que los servicios de taxi fueran inaccesibles para una parte de la población de Soacha.

Ospina enfatizó que el costo actual del servicio entre las dos ciudades es de aproximadamente 30.000 pesos, un precio que podría duplicarse a partir del 7 de noviembre, la fecha propuesta para la terminación del acuerdo intergubernamental.

Este aumento de precios afectaría negativamente a los conductores de taxi, dado que se estima que alrededor de 90.000 pasajeros viajan diariamente entre Soacha y Bogotá, y una parte significativa de ellos depende de los servicios de taxi para sus desplazamientos. A pesar de esto, no parece haber intenciones por parte de Bogotá de entablar discusiones para preservar el acuerdo intergubernamental.