Impactos positivos del ejercicio en salud física y mental del cuerpo: experto explica

Según explica la Mayo Clinic, cuando se está sentado “se usa menos energía que cuando se pones de pie o se mueve”. Añadiendo que “las investigaciones han relacionado el hecho de estar sentado durante tiempos prolongados con una serie de problemas de salud”.

En ese sentido, esas enfermedades o problemas de salud “incluyen la obesidad y un conjunto de enfermedades (aumento de la presión arterial, niveles altos de glucosa sanguínea, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles no saludables de colesterol) que constituyen el síndrome metabólico”.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el magister en actividad física para la salud, Alex Reyes, para explicar los beneficios que tiene hacer ejercicio tanto en materia física como en materia mental y además, la relación que tiene el estar mucho tiempo sentado, con el sedentarismo.

“Las personas que hacen actividad física de forma regular tienen menor riesgo de sufrir fracturas, se reduce en un 48% la probabilidad de sufrir depresión, hasta en un 40% el deterioro cognitivo y un 35% de sufrir diabetes”, inició explicando el experto.

Reyes al mismo tiempo mencionó que “hacer ejercicio siempre va a ser positivo para la parte física y para el componente mental” del cuerpo humano.

Sin embargo, resaltó que el problema que hay en esta materia del ejercicio “es que la gente no hace actividad física, y el tema esta en ese punto, lo que pasa en la mente y en la motivación de las personas para que se adhieran al ejercicio, que inicien a hacerlo, puede ser un tema de motivación, de entorno, de situación socioeconómica”.

“Las personas hagan lo que puedan, que traten de estar activos durante el día haciendo cualquier actividad, si hablas por el celular y caminas ahí haces actividad física”, invitó Reyes.

Por otro lado, el magister en actividad física diferencio conceptos: actividad físico y sedentarismo.

“Actividad física es cualquier tipo de movimiento corporal en el que se incrementa el gasto calórico del estado de reposo. Eso aplica cuando barremos, cuando montamos bicicleta, cualquier tipo de actividad”, comentó.

Y desde el otro aspecto “está el sedentarismo, esta ya es una persona que no cumple con las recomendaciones que explica la OMS y el otro termino es la conducta sedentaria, que es estar sentado, acostado e inclinado, si permanecemos en esa posición estamos en conducta sedentaria”.

Entrando al tema de estar sentado tanto tiempo. “La cosa no es sentarse, sino cuánto tiempo se está sentado”.

“Permanecer tanto tiempo sentado puede contrarrestar el efecto opositivo que tiene la actividad física. La persona que hace actividad física de manera regular, pero permanece tantas horas sentada, ese efecto negativo de estarlo le contrarresta el efecto positivo de la actividad física”, comentó.

Añadiendo al tiempo que “debemos promover que las personas no se queden tanto tiempo sentados, recomendamos que no estén mas de dos horas sentados al día, solo con que se levanten ya rompe la conducta sedentaria. Tenemos que ser activos, hacer actividad física y no permanecer tanto tiempo sentados”.

Finalmente se refirió a la importancia de tomar reposo. “Uno también debe tomar descanso, escuchar las alarmas que envía el cuerpo porque a veces las personas sienten dolor, pero van y hacen actividad”. Lo importante es que no se queden ahí, sin hacer actividad, “se debería retomar”, según explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación: