Video: Shakira sorprendió a Carlos Vives en concierto y le cambió la letra a La Bicicleta

La cantante colombiana Shakira, quien ha sido tendencia en los últimos meses debido a sus nuevos éxitos musicales, sorprendió al también cantante Carlos Vives en medio de un show en el Kaseya Center de Miami, el pasado sábado.

El video se volvió rápidamente viral por la reacción del samario al ver a la barranquillera en medio de su presentación de la canción ‘La Bicicleta’. En los videos publicados en redes sociales se ve la emoción de los asistentes al concierto al ver subir al escenario a Shakira.

Según explicó la barranquillera, ni Vives ni su esposa, Claudia Helena Vásquez, tenían conocimiento de su presencia, por eso la reacción del cantante. La sorpresa fue planeada por el promotor de la gira de Vives y se hizo durante la primera presentación en vivo.

Previo a su intervención, Shakira grabó un video en donde explicaba cómo iba a ser su intervención. “Voy a aparecer en el escenario. No se lo hemos dicho a nadie. Voy a cantar ‘La Bicicleta’ con él. No he ensayado. No he hecho nada”.

Este video fue compartido por ambos artistas en sus cuentas de Instagram. En su post, Shakira escribió, “sorprendiendo a mi hermano Carlos Vives en el escenario esta noche”, allí Vives dejó un comentario, “Sacudir. Ya puedo retirarme, chau, estoy feliz. Nada puede mejorar esto, me hiciste el hombre más feliz. ¡Te amo, qué sorpresa!”

¿Shakira le cambió la letra a ‘La Bicicleta’?

Algo que llamó la atención durante la participación de Shakira fue el cambio de un pedazo de la letra original de la canción que fue lanzada en 2017.

La letra original señala: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”. Sin embargo, la artista cantó durante el concierto, “”que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Por supuesto este cambio no pasó desapercibido entre los fanáticos y se hizo viral rápidamente.