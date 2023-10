¿Cómo funciona el ‘Modo Rosa’ de WhatsApp? Así podrá activarlo en el celular

Con los últimos avances en los software de los celulares, los desarrolladores han puesto un gran esfuerzo por crear herramientas que le permitan al usuario colocar su toque personal en los inicios de pantalla de su dispositivo móvil.

Gracias a que estas herramientas se han venido perfeccionando con el tiempo, ahora es posible elegir el color al teclado del celular, cambiar la forma de las notificaciones y hasta seleccionar color de algunas aplicaciones, como WhatsApp.

Cientos de usuarios actualmente tienen la posibilidad de elegir la tonalidad de su aplicación de mensajería favorita. Aunque se puede hasta colocar un tema de acuerdo con las festividades del año como Halloween, estos cambios pueden significar un riesgo.

Colores con WhatsApp: ¿cómo activar el rosa?

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial que les permite a los usuarios personalizar su plataforma de mensajería instantánea en su celular. A través de esta plataforma se podrá elegir colores y temáticas que decoren el logo de WhatsApp en la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.

Una de las opciones que ofrece esta aplicación es la de colocar WhatsApp en ‘mood’ rosa. Para hacerlo, deberá seguir estos pasos:

Si todavía no lo tiene, deberá descargar el APK de WhatsApp Plus. Es importante que tenga en cuenta que esta aplicación solo está disponible para Android, no es posible descargarla en iPhone. Cuando tenga descargado el APK, tendrá que presionarlo desde la carpeta de descargas y darle en ‘Descargar en el celular’. Recuerde que para que su celular lo deje descargar esta aplicación, tendrá que autorizar las descargas desde internet en configuraciones. Una vez esté descargada, podrá abrir la aplicación y dirigirse a la pestaña de configuraciones. Le aparecerá un menú en donde tendrá que seleccionar la opción de ‘Temas’. Tendrá una gran variedad de opciones por elegir, entre las cuales se encuentra el color rosa. Dé clic sobre esta opción y espere a que se actualice la configuración. Una vez termine, podrá disfrutar de su aplicación personalizada del color rosa. Recuerde que hay varias opciones que podrá navegar e intentar en esta opción.

Tenga en cuenta los riesgos de descargarla

Si bien WhatsApp Plus se ha convertido en una aplicación reconocida por permitir personalizar los celulares, muchos expertos han advertido algunos riesgos que puede traer tener esta plataforma en su dispositivo.

Yúbal Fernández, periodista tecnológico de Xataka, explica que WhatsApp Plus es una app no autorizada, razón por la cual no aparece en Google Play ni en Apple Store. Esto se debe a que la aplicación se creó a partir de un código fuente de WhatsApp, sin el permiso de los propietarios.

Debido a que no pasa por el filtro de las tiendas de aplicación y se debe descargar de manera manual, hay una gran posibilidad de que traiga virus al bajarla de internet directamente. Según Fernández, la mayoría de las versiones de esta app vienen malware,

Otro peligro que resalta el periodista, con más de ocho años de experiencia en temas de tecnología, es que WhatsApp Plus puede robarle los datos personales. A través de varios enlaces, se introducen virus que revisan su información personal y le pueden robar su información. Conozca aquí todas las ventajas y desventajas que podría tener descargar esta plataforma en su celular.