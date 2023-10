JEP estudiará tutela de Pastrana defendiendo su “buen nombre” en pugna con Mancuso

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) avocó conocimiento de una tutela interpuesta por el expresidente Andrés Pastrana en la que solicitó que le sea entregada la información que aportó Salvatore Mancuso en su contra en audiencia reservada, así como las pruebas de sus señalamientos, para poder defender su derecho al buen nombre.

El expresidente de la república afirmó que se encuentra en este momento en una situación de “absoluta indefensión e incertidumbre” ante las acusaciones “falsas y mendaces” del excomandante de las Autodefensas, debido a que no le han permitido conocer la totalidad de las afirmaciones realizadas por Mancuso en su contra, así como cualquier evidencia, puesto que la magistratura le ha indicado que no hace parte del proceso.

De hecho, en el escrito de tutela y aclarando que su juez natural no es la jurisdicción transicional (por lo cual no tendría por qué someterse para acceder a la información según él), Pastrana, por medio de su defensor, indicó que es trascendental para aclarar lo dicho por Mancuso conocer su contenido y “presentar las pruebas que desmientan los dichos de este, con el fin de que no solo quede la versión de MANCUSO GÓMEZ, sino además el tribunal pueda valorar la otra cara de la moneda”.

Es más, el expresidente ofreció en el documento interrogar directamente a Salvatore Mancuso afirmando que “la verdad no puede seguir siendo construida por una sola persona y a las espaldas de los señalados. Aquellos tiempos, donde los testigos daban sus declaraciones en secreto, se superaron gracias a las garantías fundamentales de la defensa”.

La Sección de Revisión ante todo lo anterior, dio inicio al estudio de la tutela interpuesta por Pastrana, que llega cerca de un mes tarde desde la justicia ordinaria a los archivos de la JEP porque no había sido remitida.

Dentro de sus primeras órdenes para evaluar si los derechos fundamentales al buen nombre, así como petición del expresidente han sido vulnerados, la magistratura vinculó a la Sala que tiene a su cargo la definición del caso de Salvatore Mancuso y le ordenó responder distintas preguntas.

Entre ellas, tendrán que indicar cuántas peticiones elevó el expresidente, así como las respuestas dadas, si se le ha facilitado a Pastrana el acceso o no a la información que lo vincula y las causales para indicar reserva.

“...se solicita precisión sobre el alcance de la publicidad de la audiencia y del expediente respectivo” señaló la Sección.

Asimismo, tendrá que indicar cuáles son los avances en el proceso de contrastación de las acusaciones de Mancuso en contra del expresidente Pastrana (todo lo anterior en un término máximo de 24 horas).